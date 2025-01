BYD lập kỷ lục doanh số bán ôtô tại Brazil vào năm 2024 

Video: Xe điện BTD Trung Quốc lấn chiếm thị phần tại Brazil.

Vào tháng 12 năm 2024, 10.091 xe BYD đã đăng ký tại Brazil, xếp thứ 8 về doanh số bán hàng, nâng tổng số xe đăng ký của BYD tại Brazil lên 76.713 xe trong cả năm, tăng 327,68% so với 17.937 xe vào năm 2023.

Brazil đã trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của BYD. Các mẫu xe BYD bán tại Brazil bao gồm xe nhỏ gọn, xe SUV và xe bán tải.

Hiện tại, BYD Dolphin Latin America Special Edition là mẫu xe điện BYD bán chạy nhất Brazil , với các phiên bản BYD Dolphin Plus và BYD Dolphin Diamond được ra mắt tại đây vào tháng 10 năm 2023, có giá lần lượt là 179.800 Real Brazil (34.900 USD) và 149.800 Real Brazil (29.000 USD). BYD Dolphin gần đây cũng đã đạt 5 sao trong bài kiểm tra va chạm và an toàn của Latin NCAP, trở thành mẫu xe an toàn nhất tại Mỹ Latinh.