Cận cảnh Hyundai Tucson 2016 dùng chán, hơn 700 triệu tại Hà Nội

Mẫu xe Hyundai Tucson đời 2016 là thế hệ thứ 3 của dòng xe này và ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2015. Tại thời điểm đó, Hyundai Tucson đạt doanh số 4 triệu xe bán ra chỉ trong vòng 11 năm ra đời và phát triển và là một trong những mẫu xe mang tính quan trọng với Hyundai tại thị trường Việt Nam. Hyundai Tucson 2020 phiên bản nâng cấp đã bán ra tại Việt Nam từ giữa năm 2019 và thế hệ mới cũng sẽ về nước trong thời gian không xa, tuy nhiên không vì thế mà mất đi độ hot của những chiếc Tucson cũ. Đơn cử như chiếc Hyundai Tucson đời cũ 2016 trong bài viết này, nó đã lăn bánh được tới gần 6 năm với hơn 45.000 km và mới đây được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội. Về ngoại hình mặc dù đã lăn bánh tới hơn 5 năm, nhưng chiếc xe này vẫn sở hữu ngoại hình khá nguyên bản và đẹp mắt. Thiết kế xe mang phong cách "Điêu khắc dòng chảy 2.0", và trông khá giống "đàn anh" Hyundai SantaFe thời điểm đó. Xe được trang bị đèn pha projector cùng cụm đèn LED ban ngày nằm dưới đèn sương mù. Lưới tản nhiệt mạ chrome hình lục giác với 3 thanh ngang to bản khiến chiếc xe "sang" hơn. Phần đuôi của Hyundai Tucson 2016 có thiết kế gọn gàng nhưng thể thao, khá giống với "người anh em" 20 Active đã khai tử tại Việt Nam. Đèn hậu với thiết kế thuôn dài, sử dụng công nghệ LED, được bộ mâm 17 inch 2 tông màu... Xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.475 x 1.850 x 1.660 (mm), dài và rộng hơn so với phiên bản trước đó. Nội thất của xe được bọc da cao cấp và có điều hoà tự động 2 vùng. Hệ thống giải trí trên xe hỗ trợ đầy đủ các kết nối Radio AM-FM/USB/CD/MP3/AUX/Bluetooth đi kèm với 6 loa. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống giữ ga tự động Cruise Control, chìa khóa thông minh, nút khởi động Start/Stop Engine, gương điện chống chói ECM cùng camera lùi tích hợp, phanh tay điện tử, điều khiển đèn tự động, 3 chế độ vận hành Normal – Sport – Eco... Do có khung sàn mới với trục cơ sở lớn hơn (2670 mm) nên không gian nội thất của Tucson mới rộng rãi hơn, đặc biệt là tại hàng ghế sau. Khi gập cả 2 ghế xuống, Hyundai Tucson 2016 đem tới không gian cho hành lý có thể tích được xem là lớn nhất nhì trong phân khúc tại thời điểm đó. Cửa sau xe có khả năng đóng mở bằng điện, và có cảm ứng đặt dưới cản. Trong trường hợp đang bê vác nặng, người dùng chỉ cần quẹt chân dưới cản, cửa sau sẽ tự động mở. Ghế lái của xe có thể chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Một tính năng chỉ xuất hiện trên bản Tucson cao cấp nhất là cửa sổ trời Panorama. Nằm dưới nắp ca-pô của Tucson 2016 là khối động cơ xăng 2.0l MPI cho công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng momen xoắn 196 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản 2016 của xe khi ra mắt tại Việt Nam chỉ có duy nhất lựa chọn dẫn động cầu trước. Các trang bị an toàn của Hyundai Tucson 2016 cũng được hãng xe Hàn QUốc chú trọng với 6 túi khí, ABS, EBD, ESC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC, cảm biến tốc độ khóa cửa tự động, cảm biến lùi cảnh báo va chạm phía sau xe cùng hệ thống chống trộm Immobilizer… Khi mới ra mắt tại Việt Nam, giá xe Hyundai Tucson 2016 từ 925 triệu đồng cho phiên bản thường và 995 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt. Chiếc xe trong bài viết này là Hyundai Tucson 2.0 máy xăng đặc biệt đời 2016, sau khoảng hơn 5 năm lăn bánh hiện nó đang được chủ nhân chào bán hơn 700 triệu đồng (chỉ rẻ hơn khoảng 200 triệu so với thời điểm mới ra mắt cách đây 6 năm). Video: Đánh giá Hyundai Tucson 2016 - qua sử dụng 5 năm.

