Doanh số ôtô tại thị trường Việt tiếp tục giảm trong tháng 2/2022

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán hàng toàn thị trường ôtô tháng 2/2022 của các đơn vị thành viên. Cụ thể, trong tháng 2, các thành viên thuộc VAMA bán được 22.802 xe ôtô các loại, giảm 26% so với tháng liền trước. Tuy nhiên, so với tháng cùng kỳ năm 2021 lại tăng tới 68%.

Trong số đó bao gồm bao gồm xe 17.541 du lịch; 4.782 xe thương mại và 479 xe chuyên dụng. Như vậy, so với tháng trước đó, doanh số xe du lịch giảm 31%, xe thương mại giảm 7,6% và xe chuyên dụng tăng 67%.

Theo nguồn gốc xuất xứ của xe, báo cáo VAMA cho biết, trong tháng 2/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt đạt 14.528 xe, giảm 18% so với tháng trước và doanh số xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc là 8.274 xe, giảm 36% so với tháng trước.

Mặc dù trong tháng 2/2022, doanh số xe tiếp tục giảm mạnh, tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm 2021 thì tăng đáng kể. Cụ thể, doanh xe ôtô du lịch tăng 42%; xe thương mại tăng 4,7% và xe chuyên dụng tăng 62% so với năm 2021. Ngoài ra, so với cùng kỳ năm trước, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 41% trong khi xe nhập khẩu tăng 25%.

Có thể thấy rằng, dù trong tháng 2/2022 các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên điều này không làm doanh số bán ôtô toàn thị trường tăng trưởng trở lại.

Đặc biệt, theo báo cáo bán hàng được các hãng xe đưa ra, hầu hết các hãng xe đều có kết quả bán hàng giảm sút trong tháng nay. Đối với Honda, chỉ có 1.830 xe ôtô Honda bán ra tại Việt Nam trong tháng 2, giảm 51,5% so với tháng trước. Honda City là mẫu ôtô bán tốt nhất, với 771 xe bán ra, chiếm 42,1% tổng doanh số bán ôtô của Honda Việt Nam trong tháng 02/2022.

Lý giải nguyên nhân doanh số bán ôtô tại Việt Nam giảm sút được cho là bởi tháng 2 hàng năm thường là thời gian thấp điểm của thị trường. Do tính chất là tháng có số ngày ít nhất năm, vừa thường rơi vào thời gian sau tết Nguyên đán. Vì vậy, doanh số bán ôtô sụt giảm trong tháng 2/2022 vừa qua cũng là điều dễ hiểu.