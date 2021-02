Hyundai Tucson L 2021 động cơ “hàng khủng” sắp ra mắt

Hyundai Tucson L ra mắt khách hàng lần đầu tiên tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh hồi tháng 9 năm ngoái. Sau 3 tháng chờ đợi, cuối cùng thông tin về động cơ của Hyundai Tucson L 2021 giờ mới được hé lộ. Theo một số thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hyundai Tucson L sẽ được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho ra công suất tối đa 200 mã lực, đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nhìn vào thông số kĩ thuật, ta có thể thấy so với các đối thủ cạnh tranh như Honda CR-V hay Mazda CX-5, Hyundai Tucson L 2021 mới mạnh hơn đáng kể. Về tổng thể, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.690 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm. So với phiên bản Tucson tiêu chuẩn, mẫu xe này dài hơn 130 mm, cao hơn 39 mm và chiều dài cơ sở tăng 95 mm. Về thiết kế, Hyundai Tucson L 2021 không có quá nhiều điểm khác biệt so với mẫu Hyundai Tucson tiêu chuẩn.Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với tên gọi Sensuous Sportiness (Thể thao gợi cảm), Hyundai cho biết đây là sự kết hợp giữa "giá trị cảm xúc với các giải pháp sáng tạo trong thiết kế". Ở phần đầu xe, đặc điểm nổi bật nhất chính là bộ lưới tản nhiệt sử dụng họa tiết hình tam giác khá độc đáo lấy cảm hứng lấy từ Elantra và Sonata. Tuy nhiên không như 2 mẫu sedan trên, đèn pha Tucson được tích hợp thẳng vào tản nhiệt và ẩn mình đi vào ban ngày khi hệ thống đèn LED chiếu sáng không được kích hoạt. Nhìn bên hông, Tucson 2021 trông khá giống dòng xe sang Lexus RX với thiết kế vuốt cao dần về sau kết hợp cùng những đường cắt xẻ táo bạo. Nổi bật nhất phải kể đến là dải crom kéo dài từ cột A và kết thúc tại đuôi xe. Phần đuôi xe gây ấn tượng với đèn hậu hình lưỡi liềm kép và được nối liền bởi 1 dải LED chạy ngang. Cản sau có kết cấu hình kim cương độc đáo kết hợp với tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc, cần gạt nước phía sau đã được giấu dưới cánh gió mui xe, đồng thời di chuyển logo lên phần kính cửa sổ phía sau. Khoang cabin Hyundai Tucson L đem lại cảm giác sang trọng, hiện đại. Mặt taplo và vô lăng chia tầng phong cách du thuyền, cụm đồng hồ kỹ thuật số nhô lên khỏi bảng điều khiển thay vì nằm lọt vào trong như trước đây. Ở khu vực trung tâm là màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 10.25 inch, hỗ trợ tương thích Apple Carplay và Android Auto. Cụm điều khiển trung tâm xuất hiện các nút chọn với công nghệ Shift by Wire, ngoài ra xe còn có phanh điện tử, Auto Hold và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Hiện tại giá xe Hyundai Tucson L tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố, dự kiến xe sẽ được bán ra vào quý II năm nay. Video: Chi tiết Hyundai Tucson L 2021 hoàn toàn mới.

Hyundai Tucson L ra mắt khách hàng lần đầu tiên tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh hồi tháng 9 năm ngoái. Sau 3 tháng chờ đợi, cuối cùng thông tin về động cơ của Hyundai Tucson L 2021 giờ mới được hé lộ. Theo một số thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hyundai Tucson L sẽ được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho ra công suất tối đa 200 mã lực, đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nhìn vào thông số kĩ thuật, ta có thể thấy so với các đối thủ cạnh tranh như Honda CR-V hay Mazda CX-5, Hyundai Tucson L 2021 mới mạnh hơn đáng kể. Về tổng thể, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.690 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm. So với phiên bản Tucson tiêu chuẩn, mẫu xe này dài hơn 130 mm, cao hơn 39 mm và chiều dài cơ sở tăng 95 mm. Về thiết kế, Hyundai Tucson L 2021 không có quá nhiều điểm khác biệt so với mẫu Hyundai Tucson tiêu chuẩn. Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với tên gọi Sensuous Sportiness (Thể thao gợi cảm), Hyundai cho biết đây là sự kết hợp giữa "giá trị cảm xúc với các giải pháp sáng tạo trong thiết kế". Ở phần đầu xe, đặc điểm nổi bật nhất chính là bộ lưới tản nhiệt sử dụng họa tiết hình tam giác khá độc đáo lấy cảm hứng lấy từ Elantra và Sonata. Tuy nhiên không như 2 mẫu sedan trên, đèn pha Tucson được tích hợp thẳng vào tản nhiệt và ẩn mình đi vào ban ngày khi hệ thống đèn LED chiếu sáng không được kích hoạt. Nhìn bên hông, Tucson 2021 trông khá giống dòng xe sang Lexus RX với thiết kế vuốt cao dần về sau kết hợp cùng những đường cắt xẻ táo bạo. Nổi bật nhất phải kể đến là dải crom kéo dài từ cột A và kết thúc tại đuôi xe. Phần đuôi xe gây ấn tượng với đèn hậu hình lưỡi liềm kép và được nối liền bởi 1 dải LED chạy ngang. Cản sau có kết cấu hình kim cương độc đáo kết hợp với tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc, cần gạt nước phía sau đã được giấu dưới cánh gió mui xe, đồng thời di chuyển logo lên phần kính cửa sổ phía sau. Khoang cabin Hyundai Tucson L đem lại cảm giác sang trọng, hiện đại. Mặt taplo và vô lăng chia tầng phong cách du thuyền, cụm đồng hồ kỹ thuật số nhô lên khỏi bảng điều khiển thay vì nằm lọt vào trong như trước đây. Ở khu vực trung tâm là màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 10.25 inch, hỗ trợ tương thích Apple Carplay và Android Auto. Cụm điều khiển trung tâm xuất hiện các nút chọn với công nghệ Shift by Wire, ngoài ra xe còn có phanh điện tử, Auto Hold và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Hiện tại giá xe Hyundai Tucson L tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố, dự kiến xe sẽ được bán ra vào quý II năm nay. Video: Chi tiết Hyundai Tucson L 2021 hoàn toàn mới.