Điểm danh các tính năng an toàn phải có trên ôtô hiện đại

Dựa theo nghiên cứu của cơ quan CDC, tai nạn giao thông là nguyên nhân gây chết người hàng đầu ở Mỹ trong vòng 54 năm qua. Tính trên thế giới, mỗi ngày có hơn 3.700 người chết vì tai nạn giao thông. Hầu hết các vụ tai nạn này là do ôtô con, xe buýt, xe tải và xe máy. Để giải quyết vấn đề, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 74/299. Liên Hợp Quốc đã tuyên bố thập kỷ 2021-2030 là "Thập kỷ vì An toàn Đường bộ". Tai nạn ôtô là điều đáng tiếc, nhưng đa số các tình huống đều có tránh được nếu bạn là một người lái tập trung, tuân thủ các quy định an toàn đường bộ. Hơn nữa, các mẫu xe ôtô hiện đại cũng đang ngày một có nhiều công nghệ an toàn, và bảo vệ người ngồi hiệu quả hơn. Sau đây, chúng ta sẽ điểm qua những tính năng an toàn trên xe ôtô hiện đại. Các tính năng an toàn "tiêu chuẩn vàng" truyền thống

Tuy nhiên, một số tính năng an toàn xe ôtô thời kỳ đầu vẫn là “tiêu chuẩn vàng” vô giá. Những phát minh ban đầu như dây an toàn, túi khí và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) đã trải qua một vài sửa đổi và cải tiến. Tuy nhiên, chúng vẫn là những cứu tinh tuyệt vời trong mọi chiếc ôtô hiện đại.

Kiểm soát cân bằng điện tử (ESC)

Các công nghệ an toàn hiện đại trên xe giúp người lái kiểm soát tốt hơn, cải thiện độ cân bằng, và tránh va chạm. Một số tính năng thậm chí còn đi kèm công nghệ thông minh ôtô có thể ngăn người lái đưa ra quyết định sai lầm. Hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử (ESC) là cái tên đầu tiên trong số đó.

ESC là một sự phát triển của ABS. Nó theo dõi và phát hiện thời điểm lốp ôtô mất độ bám. Hệ thống tự động áp dụng phanh và giúp người lái điều khiển xe trên các bề mặt trơn trượt. Tính năng này cũng giám sát áp suất lốp và trong trường hợp áp suất giảm xuống dưới mức chỉ định, nó sẽ cảnh báo cho người lái xe.

Phanh khẩn cấp tự động (AEB) và hỗ trợ phanh (BA)

AEB là một hệ thống điện tử cảnh báo người lái xe khi phát hiện người đi bộ hoặc vật thể dọc theo đường đi. Đầu tiên, hệ thống sẽ gửi cảnh báo bằng âm thanh đến người lái. Nếu người lái xe không dừng lại, hệ thống sẽ tự động áp dụng phanh để tránh va chạm hoặc giảm tốc độ va chạm. Trong khi đó, tính năng hỗ trợ phanh có tác dụng giúp giảm tốc độ xe và khiến nó dừng lại mà không phải khóa bánh.

Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và phát hiện người đi bộ

Tính năng cảnh báo va chạm phía trước sử dụng camera hoặc gửi tín hiệu ánh sáng để quét những chiếc xe đang đến gần xe của bạn trên làn đường. Hệ thống sẽ gửi cảnh báo bằng âm thanh đến người lái để cảnh báo về va chạm sắp xảy ra.



Hệ thống phát hiện người đi bộ hoạt động tương tự như FCW. Tuy nhiên, nó sử dụng camera để quét xem có người đi bộ trên đường đi của xe hay không. Nếu phát hiện bất kỳ ai nào, nó sẽ cảnh báo người lái xe thông qua tin nhắn âm thanh.



Cả FCW và hệ thống phát hiện người đi bộ đều hoạt động kết hợp với AEB và BA để giúp người lái dừng xe kịp thời trước nguy cơ va chạm. Ngoài ra, một vài tính năng an toàn khác của xe sử dụng các nguyên tắc phát hiện giao thông bao gồm camera phía sau, cảnh báo va chạm cắt ngang khi lùi, và hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW).



Cảnh báo chệch làn đường (LDW) và hỗ trợ giữ làn đường (LKA)



Khi bạn đang chạy xe trên đường cao tốc, bạn đôi lúc có thể vô tình đánh lái chệch làn đường của mình. Nếu bạn lái khỏi làn đường của mình mà không bật đèn xi-nhan, tính năng cảnh báo chệch làn đường sẽ cảnh báo bạn. Nó liên tục quét và theo dõi các vạch kẻ làn giao thông trên đường. Nó sẽ gửi một tiếng chuông hoặc rung vô lăng để cảnh báo cho người lái xe nếu họ đi chệch làn.

Tính năng hỗ trợ giữ làn đường cũng phát hiện vạch kẻ làn đường để giúp bạn đi đúng làn của mình. Tuy nhiên, nó cũng sẽ tự động đưa bạn trở lại làn đường bên phải khi đi chệch. Hiện tại, cả LDW và LKA đều không hoạt động tốt trên bề mặt phủ đầy tuyết.

Kiểm soát hành trình thích nghi (ACC)

Hệ thống kiểm soát hành trình thích nghi hoạt động giống như tính năng cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Tuy nhiên, nó sẽ không chỉ giúp bạn đi đúng làn đường. Hệ thống này theo dõi khoảng cách giữa xe của bạn và xe phía trước. Nếu bạn đến quá gần, nó sẽ tự động giảm tốc độ và khiến xe dừng lại hoàn toàn. Khi giao thông tiếp tục, hệ thống sẽ tái khởi động xe và đưa nó về tốc độ đã cài đặt khi an toàn.