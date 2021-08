Ra mắt Toyota Land Cruiser 70 huyền thoại, đậm chất cổ điển

Trong khi Toyota Land Cruiser 300 vừa chính thức ra mắt thế hệ mới và được nhiều người quan tâm, Toyota vẫn còn một mẫu xe khác được ít người biết đến là Toyota Land Cruiser 70 Series mới. Được biết, Toyota Land Cruiser 70 ra mắt lần đầu vào năm 1984 và vẫn đang được bán ra tại thị trường Úc và Trung Đông. Điều thú vị ở mẫu Land Cruiser 70 Series chính là Toyota dự định sẽ tung ra phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới trong một năm tới. Theo đó, toàn bộ các phiên bản Toyota Land Cruiser 70 Series 2022 mới này sẽ thừa hưởng thiết kế và trang bị từ mẫu bán tải cabin đơn Land Cruiser 70 Series đơn từ năm 2016. Như vậy, Toyota Land Cruiser 70 Series phiên bản mới sẽ được trang bị bộ khung mới cứng cáp hơn, thêm túi khí cùng nhiều tính năng an toàn khác như hệ thống ổn định thân xe, hệ thống phanh tự động khẩn cấp, hệ thống phân bổ lực phanh và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Với các tính năng an toàn này, các phiên bản Toyota Land Cruiser 70 Series cabin đôi, 76 Series Wagon và 78 Series Troop Carrier đều sẽ đáp ứng chuẩn an toàn 5 sao ANCAP. Theo đại diện của Toyota, các trang bị an toàn mới sẽ giúp cho Land Cruiser 70, 76 và 78 Series đảm bảo được sự an toàn của người ngồi trên xe, đáp ứng được quy chuẩn an toàn áp dụng trên tất cả các dòng xe chở khách, xe tải van, SUV và LCV tại Úc từ tháng 11 năm 2022. Đây là bước đi của hãng xe Nhật nhằm đảm bảo cho tất cả các mẫu xe của hãng tại Úc đều có thể được bán ra thị trường và không bị xếp vào loại "phương tiện chở hàng hạng nhẹ." Ngoài ra còn một cách khác để tránh được quy định mới về xe tại Úc là tăng trọng tải tối đa của xe vượt qua mức 3,5 tấn để được xếp vào loại "phương tiện chở hàng hạng trung". Tuy nhiên phương pháp này buộc nhà sản xuất phải thay thế hệ thống treo khác cho xe để tăng tải trọng và khả năng kéo hàng. Cho dù sử dụng biện pháp nào để tránh các quy định về an toàn cho xe, phiên bản Toyota Land Cruiser mới đều được trang bị động cơ diesel V8 4.5L, tăng áp turbo, sản sinh công suất 202 mã lực và mômen xoắn cực đại 430 Nm. Khối động cơ này hoàn toàn đáp ứng chuẩn khí thải Euro 5 đến năm 2027, khi Úc chính thức áp dụng chuẩn khí thải Euro 6. Trong nhiều năm qua, mẫu Toyota Land Cruiser 70 Series không ngừng được hãng xe Nhật Bản nâng cấp và cải tiến về mặt an toàn, khí thải và tính năng. Mới nhất là vào năm 2020 vừa qua, Toyota Land Cruiser 70 Series được bổ sung thêm hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 6,1 inch, mang đến cho xe hệ thống định vị dẫn đường, kết nối Bluetooth và nhiều cổng USB. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser 70 series thế hệ mới.

