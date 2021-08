Chi tiết Kia Quoris tại Việt Nam, "đại hạ giá" tới 569 triệu đồng

Cái tên Kia Quoris hạng sang thực sự không mấy nổi bật trong làng xe hơi Việt hiện nay. Sản phẩm này đã tồn khó khá lâu, trên dưới 4 năm tuổi. Quoris xuất hiện khá mạnh mẽ vào năm 2017, hướng tới phân khúc xe hạng sang đẳng cấp, đối đầu với những Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-series hay Lexus LS,… Thế nhưng kết quả đã không đạt được như kỳ vọng. Cuối tháng 7/2021, hãng xe Hàn Quốc đang áp dụng mức giảm giá Kia Quoris sau nhiều năm tồn kho. Cụ thể, xe có giá niêm yết 2,708 tỷ đồng, nhưng được tặng tiền mặt 500 triệu đồng, giá bán thực tế đến tay người tiêu dùng còn 2,208 tỷ đồng. Ngoài ra, đại lý còn tặng phiếu dịch vụ 30 triệu đồng và gói bảo hiểm vật chất 1 năm trị giá 39 triệu đồng. Tổng ưu đãi cho khách hãng khi mua xe Kia Quoris tại Việt Nam lên tới 569 triệu đồng. Một số đại lý còn cho phép quy đổi khoản 500 triệu đồng thành Kia Morning 2021. Tuy nhiên, dù được giảm giá kèm ưu đãi khổng lồ là thế, nhưng khả năng khách hàng xuống tiền mua xe của Kia là không cao. Lý do bởi đây là dòng hạng sang nhưng lỗi thời, sản xuất từ hơn 2017. Với 2,2 tỷ, vẫn còn rất nhiều lựa chọn đáng tiền hơn, hợp thời thế phải kể đến như Mercedes-Benz E hay Lexus ES cùng tầm giá. Kia Quoris còn có tên gọi khác là K9 tại một số thị trường quốc tế. Đây là mẫu sedan cao cấp nhất trong dải sản phẩm Kia trên toàn cầu. Phiên bản bán tại Việt Nam đã “lỗi thời” vì thuộc thế hệ đầu tiên. Hiện tại, mẫu xe này đã bước sang thế hệ thứ hai từ năm 2019, trước khi ra mắt bản facelift mới nhất hồi tháng 5 năm nay tại Hàn Quốc. Kia Quoris có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.095 x 1.900 x 1.490 mm. Chiều dài cơ sở 3.045 mm. Xe trang bị hệ thống treo khí nén điện tử, tự động điều chỉnh 3 mức độ tùy theo điều kiện mặt đường. Các tính năng an toàn nổi bật có thể kể đến hệ thống cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thông minh, camera 360 độ cùng hệ thống 9 túi khí. Ở thế hệ này Kia Quoris không được đánh giá cao về thiết kế, nhiều người còn gọi đây là chiếc K3 đời 2010 phóng to. Điểm nhấn ở ngoại thất có đèn pha Full LED tự động điều chỉnh góc chiếu, đèn hậu LED, mâm đa chấu kích thước 19 inch cùng nhiều chi tiết mạ crôm sáng nhằm tăng tính sang trọng. Nội thất rộng rãi, phối hợp giữa vật liệu da Nappa, gỗ, nhôm, nhựa bóng, cùng đèn nội thất có thể tùy chỉnh màu sắc. Vô-lăng chỉnh điện, nhớ vị trí, bọc da, tích hợp đầy đủ các nút bấm điều khiển nhanh, phím xoay khá đặc biệt. Cụm đồng hồ Full LCD, kích thước 12 inch. Trong xe được trang bị đến 3 màn hình giải trí, một ở trung tâm và hai màn hình còn lại ở tựa đầu hàng ghế trước, tất cả đều chung kích thước 9,2 inch, đi cùng hệ thống 17 loa Harman Lexicon. Ghế lái chỉnh điện 16 hướng, nhớ 2 vị trí cùng khả năng sưởi, thông gió 3 cấp độ. Cửa sổ trời toàn cảnh. Kia Quoris cung cấp không gian rất rộng rãi cho hàng ghế sau. Người ngồi có thể điều chỉnh ghế tới-lui và massage lưng. Bảng điều khiển ở giữa hàng ghế sau đầy đủ những chức năng như giải trí, điều hòa, ghế ngồi hay rèm cửa. Tất cả cửa xe đều là cửa hít tự động. Kia Quoris sử dụng động cơ Lambda V6 3.8L, công suất cực đại 286 mã lực và mô men xoắn 365 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp, hệ thống dẫn động cầu sau và 4 chế độ vận hành Sport (Thể thao), Normal (Thông thường), Comfort (Êm ái) và Snow (Tuyết). Video: KIA K900 có gì để đấu với Mercedes-Benz S-Clas.

