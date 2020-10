Dấu hiệu nhận biết chiếc xe máy của bạn “uống” xăng

Xe máy hao xăng là do hệ số chuyển hóa nhiên liệu thấp, hay còn có khái niệm khác là hiệu suất thấp. Nhiều người để tiết kiệm xăng đã tự ý lắp thêm các chi tiết được quảng cáo có thể tiết kiệm xăng mà không có sự đảm bảo của nhà cung cấp. Có người vì bức xúc mà khiếu nại với cơ sở bán xe máy thì được các nhân viên ở đó cho khống chế xăng, kết quả khi sử dụng luôn gặp những phiền toái do xe có nhiều sự cố. Có nhiều trường hợp, do không có cách nào thỏa mãn đành bán chiếc xe hao xăng cho dân buôn với giá “bèo”.

Bởi vậy, cách tốt nhất là bạn nên nắm bắt được những dấu hiệu khiến chiếc xe máy tiêu tốn nhiều xăng hơn, từ đó tìm cách khắc phục hiệu quả cũng như biết khi nào cần mang đến các cửa hàng uy tín để bảo dưỡng xe cho tốt.