Cận cảnh Piaggio Liberty 2025 từ 57,5 triệu đồng tại Hà Nội

Cuối tuần vừa qua, sự kiện "Liberty Your World" tại Hà Nội tiếp nối chuỗi hoạt động trước đó tại TP HCM. Chương trình mang đến những trải nghiệm tương tác đa dạng, tạo cơ hội cho người tham dự khám phá phong cách di chuyển và kết nối cộng đồng theo cách riêng của mẫu xe ga Piaggio Liberty 2025 mới. Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện lần này là sự xuất hiện của mẫu xe ga Piaggio Liberty Z 2025 - phiên bản xe ga cao cấp với thiết kế hiện đại và tích hợp công nghệ kết nối thông minh Piaggio MIA. Hiểu được nhu cầu của thế hệ trẻ về sự kết nối và tiện lợi trong di chuyển, Piaggio đã trang bị cho Liberty 2025 một màn hình Full LCD 5 inch hiển thị màu sắc sắc nét. Màn hình này hỗ trợ chế độ ngày - đêm, giúp người lái dễ dàng quan sát thông tin trong mọi điều kiện ánh sáng. Không chỉ chú trọng đến công nghệ, Liberty 2025 còn kế thừa tinh hoa thiết kế Ý, mang đến diện mạo thanh lịch nhưng trẻ trung và hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha LED ngang sắc nét. Biểu tượng "cà vạt" đặc trưng được làm mới với họa tiết lưới tản nhiệt tổ ong lấy cảm hứng từ các mẫu xe cao cấp như Beverly và Medley. Đặc biệt, khi kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng Piaggio MIA, màn hình của Piaggio Liberty 2025 có thể hiển thị tin nhắn, cuộc gọi đến, giúp người dùng không bỏ lỡ thông tin quan trọng ngay cả khi đang di chuyển. Nhìn từ bên hông, Liberty 2025 trông cân đối hơn với phần đuôi xe được tinh chỉnh để tăng thêm sự thanh thoát. Tay dắt sau bằng nhôm không chỉ mang lại sự sang trọng mà còn giúp việc lắp đặt thùng chứa đồ thuận tiện hơn. Liberty Z sở hữu điểm nhấn riêng với họa tiết Liberty cách điệu chạy dọc thân xe, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Xe có chiều dài cơ sở 1.350 mm, hệ thống bánh xe lớn (16 inch phía trước - 14 inch phía sau) kết hợp với lốp trước 90/80 và lốp sau 100/80 giúp tăng độ bám đường. Không chỉ chú trọng vào thiết kế, Liberty 2025 còn được nâng cấp về hệ thống khung thép ống chịu lực cao giúp tăng độ bền mà vẫn giữ trọng lượng xe nhẹ, mang lại khả năng điều khiển linh hoạt trong đô thị. Về an toàn, xe được trang bị phanh đĩa trước 240 mm với pít-tông thủy lực kép, kết hợp cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp tối ưu khả năng kiểm soát phanh. Liberty 2025 sử dụng động cơ i-Get 125cc thế hệ mới với nhiều cải tiến, mang lại hiệu suất vận hành tối ưu và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Công nghệ i-Get 3 van giúp tăng hiệu suất nạp khí, giúp xe vận hành êm ái, bền bỉ hơn và giảm thiểu độ rung lắc khi di chuyển. Hệ thống phun xăng điện tử giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm tới 18% so với phiên bản trước, chỉ còn 2,19 lít/100 km, biến Liberty 2025 trở thành một trong những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc. Không chỉ vậy, động cơ này còn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Mức giá xe Piaggio Liberty 2025 cho ba phiên bản tại Việt Nam, bao gồm: bản tiêu chuẩn bán ra từ 57,5 triệu đồng, bản S giá 57,9 triệu đồng và bản đặc biệt Z giá 59,3 triệu đồng. Xe sẽ tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với Honda SH Mode - mẫu xe tay ga đang có mức giá dao động từ 58,2 đến 65 triệu đồng. Video: Giới thiệu xe ga Piaggio Liberty Z 2025 tại Việt Nam.

