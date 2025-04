Toyota Land Cruiser 2025 “bằng xương bằng thịt” hơn 4,5 tỷ tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser 2025 tại Việt Nam có giá niêm yết là 4,58 tỷ đồng, cao hơn 294 triệu đồng so với phiên bản trước. Dù vậy, nhiều khách hàng vẫn quyết định chi thêm một khoản tiền chênh lệch để nhận xe sớm, mức chênh tùy thuộc vào từng đại lý. Trước đây, từng có thời điểm khách phải chi thêm từ 500 - 700 triệu đồng để sở hữu mẫu xe này sớm. Nhìn chung, Toyota Land Cruiser 2025 mới không có thay đổi lớn ở ngoại thất. Xe vẫn giữ nguyên bộ cản trước/sau đặc trưng của phiên bản nhập Nhật (đây là điểm khác biệt so với xe nhập từ Trung Đông). Bộ mâm 20 inch tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn từ năm 2023, thay thế cho mâm 18 inch trước đó của mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2025. Khoang cabin của Land Cruiser 2025 được tinh chỉnh nhẹ với các trang bị như: màn hình 12,3 inch sau vô-lăng với giao diện tiếng Việt, ốp bệ cửa có chữ Land Cruiser phát sáng, cụm nút điều khiển trung tâm được thiết kế lại cho cảm giác tối giản hơn, thêm màn hình hiển thị điều hòa. Dưới nắp ca-pô xe được bổ sung một đèn soi sáng khoang động cơ. Còn lại, xe vẫn giữ nguyên các trang bị tiện nghi như: màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh JBL 14 loa, hiển thị HUD, cửa sổ trời, cốp điện, ghế sưởi/làm mát... Nội thất có hai tùy chọn màu sắc là đen và be. Land Cruiser 2025 vẫn được trang bị động cơ V6 3.5L tăng áp kép, cho công suất 405 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Về an toàn, Toyota nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái xe lên TSS 3.0, bổ sung loạt tính năng hiện đại: Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn; Phanh hỗ trợ đỗ xe có nhận diện người đi bộ; Hệ thống phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và đèn pha thông minh. Video: Trải nghiệm Toyota Land Cruiser LC300 tại Việt Nam.

