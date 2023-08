CLB môtô Hà Nội có Ban chấp hành mới - nhiệt huyết mạnh mẽ hơn

Video: Câu lạc bộ Mô tô thể thao Hà Nội rước đuốc tại Seagame 31.

Cách đây 61 năm, vào năm 1962, Câu lạc bộ Mô tô thể thao Hà Nội được thành lập cùng với các CLB thể thao khác như: Mô hình tầu lượn giang tre, hàng hải, bắn súng, nhảy dù, thông tin, tàu lượn ... đã tạo nên một “làn gió mới” cổ vũ tinh thần chiến đấu của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh.

Hoà bình lập lại, nhiệm vụ của CLB Mô tô thể thao Hà Nội cũng không hề giảm đi, những chiếc xe phân khối lớn luôn sẵn sàng cho trách nhiệm xã hội, phòng chống thiên tai, bão lũ, cổ vũ phong trào rèn luyện sức khoẻ để học tập và lao động xây dựng đất nước.

Đại hội Câu lạc bộ (CLB) Mô tô thể thao Hà Nội mới đây đã chính thức ra mắt Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2023-2028 với những gương mặt cũ nhưng nhiệt huyết mạnh mẽ hơn.

Thấm nhuần những tư tưởng tốt đẹp từ thế hệ cha, chú, CLB Mô tô thể thao Hà Nội ngày nay vẫn là một tổ chức xã hội quan trọng kết hợp cùng Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Hà Nội đóng góp vào các hoạt động, sự kiện thể thao của Thủ đô như: Tham gia bảo vệ các giải đua xe đạp phong trào, đường trường, đặc biệt là Lễ rước đuốc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, được tổ chức tại Hà Nội,…

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 61 năm ngày thành lập, ngày 12/8 tại Hà Nội, Đại hội Câu lạc bộ (CLB) Mô tô thể thao Hà Nội đã diễn ra nhằm tổng kết công tác của CLB nhiệm kỳ 2018-2023 và ra mắt Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Văn Lân, Chủ tịch CLB Mô tô thể thao Hà Nội.

Với kết quả tín nhiệm 100%, ông Nguyễn Văn Lân đã giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Mô tô thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Lân là thành viên lâu năm đã gắn bó với câu lạc bộ từ thập niên 90 của thế kỷ trước, đến nay vẫn cùng sinh hoạt và đóng góp vào sự phát triển chung của Câu lạc bộ Mô tô thể thao Hà Nội.

Hiện tại, Câu lạc bộ Mô tô thể thao Hà Nội có 80 thành viên chính thức, trong đó có nhiều người thuộc thế hệ con cháu của lớp thành viên đầu tiên.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lân, Tân Chủ tịch CLB Mô tô thể thao Hà Nội cho biết: “Nhiệm kỳ mới của Ban chấp hành câu lạc bộ sẽ khác biệt hẳn bởi chúng tôi xác định thời gian tới vừa là cơ hội và cũng là thách thức để anh em củng cố lại sự đoàn kết, mang lại giá trị truyền thống vốn đã làm nên tên tuổi của CLB.

Chúng tôi sẽ tiếp tục kết nạp thêm thành viên mới, để CLB được mở rộng, lớn mạnh hơn nữa. Đồng thời, chúng tôi còn thường xuyên bổ túc cho các thành viên mới, cũng như ôn luyện cho thành viên cũ, về các kỹ năng lái xe, đảm bảo an toàn giao thông, đây là hoạt động tổ chức hằng tháng nhằm nâng cao hoạt động đào tạo kỹ năng lái xe an toàn. CLB cũng sẽ có kế cụ thể để chuẩn bị con người, xe cộ tham gia vào các hoạt động xã hội như đi thiện nguyện, thu gom rác thải, cổ động an toàn giao thông, tham gia bảo vệ đoàn đua, giao lưu văn hoá với các CLB trên cả nước”.

Câu lạc bộ mô tô Hà Nội không chỉ là một nơi để chơi và thể hiện đam mê, mà còn là một cộng đồng đoàn kết và phát triển.

"Ngoài ra, CLB môtô Hà Nội cũng sẽ tổ chức hoạt động chạy dã ngoại luyện tập, kết hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức đào tạo kỹ năng lái xe môtô phân khối lớn an toàn cho thành viên trong CLB. Ngoài ra, CLB còn thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại các vùng cao, vùng sâu, thu gom rác thải tại các địa điểm du lịch...” ông Lân cho biết thêm.

Cũng theo tân Chủ tịch Nguyễn Văn Lân, trên hết, Câu lạc bộ mô tô Hà Nội không chỉ là một nơi để chơi và thể hiện đam mê, mà còn là một cộng đồng đoàn kết và phát triển. Sự kết nối giữa các thành viên, cùng với sự đồng lòng cả trăm người như một là những yếu tố quan trọng tạo nên uy tín, sức mạnh và khả năng kết nối trong thế giới mô tô. Vì vậy, ở nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành sẽ chú trọng các hoạt động “Ngày gia đình” nhằm lan toả tinh thần đoàn kết tới mọi gia đình của thành viên CLB.