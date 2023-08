BMW iX M60 ra mắt Đông Nam Á từ 3,1 tỷ đồng, chờ về Việt Nam

BMW iX M60 2023 mới không phải là mẫu xe điện hiệu năng cao đầu tiên nhưng đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm này, đồng thời là chiếc xe điện (EV) mạnh thứ hai của BMW. Phiên bản hiệu suất cao này được phát triển trên kiến trúc khung gầm không gian hợp kim nhôm cùng những tấm ốp nhựa gia cố bằng sợi carbon. Tại thị trường Malaysia, giá xe BMW iX M60 2023 bán chỉ hơn 133.000 USD (tương đương khoảng 3,1 tỷ đồng). So với bản thông thường, thiết kế của BMW iX M60 không có quá nhiều khác biệt, xe chỉ có một vài chi tiết giúp phân biệt là: huy hiệu M60 ở đuôi xe, bộ mâm Aero 22 inch, kẹp phanh M hiệu suất cao sơn màu xanh lam và gói ngoại thất BMW Individual Titanium Bronze. Bên trong khoang cabin của BMW iX M60 được thiết kế tối giản nhưng vẫn hiện đại. Xe được trang bị nhiều tiện ích cao cấp như: cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sky Lounge LED Roof, màn hình cong BMW Live Cockpit Professional gồm màn hình 12,3 inch và 14,9 inch kết hợp, hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins Diamond 30 loa, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, ghế bọc da SensaTec đục lỗ có thông gió/sưởi ấm, hệ thống thông tin giải trí dùng hệ điều hành BMW iDrive 8 gồm Dịch vụ ConnectedDrive và Gói kết nối chuyên nghiệp. Cung cấp sức mạnh cho BMW iX M60 là hai mô-tơ điện cho tổng công suất 533 mã lực và 1.015 Nm mo-men xoắn, tăng lên 610 mã lực ở chế độ Sport. Để so sánh, phiên bản xDrive50 cũng có thiết lập mô-tơ điện kép từng là chiếc BMW iX mạnh mẽ nhất với công suất tối đa 496 mã lực. Nhờ sức mạnh này mà iX M60 có khả năng bứt tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,6 giây, với tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 250 km/h. Xe được trang bị bộ pin lithium-ion 106,3 kWh tích hợp ở sàn xe nhằm đảm bảo trọng tâm đặt thấp, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 280 dặm (~ 450 km) theo ước tính của EPA. Ở phiên bản tiêu chuẩn xDrive40, bộ pin này cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa lên đến 630 km. Tuy nhiên vì M60 được phát triển theo định hướng hiệu suất cao nên phạm vi hoạt động sẽ giảm xuống. Mua xe SUV hiệu suất cao BMW iX M60 tại thị trường Malaysia, khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km, hỗ trợ cứu hộ qua dịch vụ trực tuyến của BMW và ứng dụng di động dành cho khách hàng trung thành của Tập đoàn BMW – Thẻ BMW Privileges. Chưa rõ iX M60 có về Việt Nam không, tuy nhiên nếu về nước, giá xe có thể sẽ cao hơn đáng kể so với thị trường Malaysia. Nhằm mở rộng dải sản phẩm xe điện, mới đây, BMW Việt Nam cũng vừa giới thiệu hai mẫu xe điện mới là iX3 và i4 với giá bán khởi điểm lần lượt là 3,499 tỷ đồng và 3,759 tỷ đồng. Video: Giới thiệu SUV điện BMW iX M60 2023 mới.

