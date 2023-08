Cận cảnh Mercedes-Benz CLS 63 tại Việt Nam, chỉ từ 1,8 tỷ đồng

Hiện số lượng dòng xe Mercedes-Benz CLS 63 AMG tại Việt Nam khá khiêm tốn, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó, chiếc xe coupe bốn cửa hiệu năng cao trong bài viết này còn là 1 trong 3 chiếc xe Mercedes-Benz CLS 63 AMG thế hệ C218 được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam để phục vụ cho 3 đại gia sinh sống ở Lạng Sơn, Hà Nội và Long An. Chiếc Mercedes-Benz CLS 63 AMG hạng sang trong bài viết nàycòn là xe đầu tiên được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam. Chiếc Mercedes-Benz CLS 63 AMG này từng thuộc sở hữu của 1 đại gia sinh sống ở Lạng Sơn, sau đó, anh không có nhu cầu sử dụng đã bán lại cho 1 người yêu xe ở TP HCM, đến nay, chiếc xe này được rao bán để tìm chủ nhân mới. Hiện người rao bán chiếc xe coupe 4 cửa hiệu năng cao c này muốn bán xe với giá 1,8 tỷ đồng, trong khi đó, lúc được nhập khẩu về nước vào 11 năm trước, xe có giá bán chính hãng lên đến 6,88 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số, có thể thấy, cứ mỗi năm trôi qua, chiếc xe này rớt giá hơn 200 triệu đồng. CLS 63 AMG là một biến thể hiệu suất cao của CLS và đã được bán chính thức vào tháng 3 năm 2011. Ở ngoại hình, Mercedes-Benz CLS 63 AMG có những dấu hiệu nhận biết như cản va trước và cản va sau thiết kế lại, bên hông xe có logo V8 Biturbo của hiệu năng cao, nắp capô, bộ mâm của xe là loại 5 chấu kép đặc trưng của AMG với 2 màu sơn tương phản. Đằng sau xe, nơi Mercedes-Benz CLS 63 AMG có dấu hiệu nhận biết rõ nhất với bản tiêu chuẩn ở hệ thống ống xả kép đặt đối xứng, có khắc tên AMG lên chụp ống xả mạ crôm sáng bóng. Logo CLS63 bên trái và AMG bên phải được sơn đen mờ, cũng là đặc sản trên phiên bản hiệu suất cao của Mercedes-Benz CLS thế hệ C218, được sản xuất từ 2010 đến 2018. Bên trong khoang nội thất của Mercedes-Benz CLS 63 AMG còn có những thứ hấp dẫn với những người đam mê thể thao tốc độ như cụm điều khiển các chế độ lái AMG Drive Unit, cần số điều khiển điện E-Select dập nổi biểu tượng AMG, vô-lăng thể thao tích hợp lẫy chuyển số, bảng đồng hồ tốc độ với logo “AMG” và “V8 Biturbo” Logo AMG cũng có trên bệ bước tạo nên sự khác biệt về đẳng cấp. Về tính năng giải trí, Mercedes-Benz cũng không quên trang bị cho xe CLS 63 AMG màn hình điều khiển đặt ở trung tâm bảng điều khiển và hệ thống âm thanh Harman Kardon Hệ thống điều khiển truyền thông đa phương tiện COMMAND có kết nối Bluetooth, chức năng Linguatronic điều khiển bằng giọng nói trên vô-lăng và tích hợp cổng kết nối truyền thông đa phương tiện AUX, USB, Iphone, Ipod. Các tính năng an toàn nổi bật trên Mercedes-Benz CLS 63 AMG có thể kể đến như hệ thống bảo vệ Pre-safe, ổn định thân xe ESP, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, chống trượt, hỗ trợ đỗ xe vào khoảng trống Parking Assist, camera hỗ trợ quan sát ban đêm,… Mercedes-Benz CLS 63 AMG có động cơ V8, dung tích 5.5 lít, tăng áp kép, sản sinh ra công suất tối đa 518 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Trang bị tiêu chuẩn bao gồm hộp số 7 cấp AMG, xe có cấu hình dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC. Từ tháng 4 năm 2013, dòng Mercedes-Benz CLS 63 AMG đã được cập nhật để hiện có công suất 550 mã lực và 720 Nm Gói hiệu suất cũng được thay thế bằng mẫu CLS 63 AMG S mới, có các cải tiến về hiệu suất và hiệu quả hơn nữa, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC theo tiêu chuẩn và khóa vi sai cầu sau. Nó cũng có sẵn dưới dạng biến thể Shooting Brake và ra mắt vào tháng 6/2013 Vào cuối tháng này, dòng xe Mercedes-Benz CLS sẽ chính thức bị khai tử sau 19 năm ra mắt, với tổng cộng có đến 3 thế hệ được sản xuất, vì thế, chiếc xe coupe 4 cửa hiệu năng cao Mercedes-Benz CLS 63 AMG trong bài viết hôm nay sẽ là món đồ chơi sưu tầm rất đáng giá. Video: Cận cảnh Mercedes-Benz CLS63 AMG tại Việt Nam

