Châu Á thống trị danh sách ôtô an toàn nhất năm 2024. 

Video: Đánh giá ôtô an toàn nhất năm 2024 sẽ khắt khe hơn.

Danh sách ôtô an toàn nhất năm 2024 của IIHS bao gồm 12 hạng mục, trải dài ở tất cả các phân khúc như bán tải, SUV và xe đô thị cỡ nhỏ (compact).

Để đạt được giải thưởng xe an toàn mức cao nhất Top Safety Pick+, các mẫu xe cần phải được xếp hạng “Tốt” ở các bài thử nghiệm an toàn, bao gồm cả bài kiểm tra an toàn trực diện vừa mới được cập nhật. Tất cả các mẫu xe nằm trong danh sách đều là các phiên bản mới nhất, được sản xuất trong năm 2024.

Năm nay, Mazda đã giành được hai giải thưởng Top Safety Pick+ ở hạng mục xe cỡ vừa với Mazda3 (cả phiên bản sedan và hatchback), cùng với Toyota Prius, Honda Civic và Acura Integra.