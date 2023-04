Ford Mustang GT thay thế Camry TRD làm xe an toàn tại NASCAR 2023

NASCAR 2023 sẽ có sự góp mặt của Ford Mustang GT Pace Car làm xe an toàn. Chiếc Mustang thế hệ mới sẽ có ngoại thất xanh Grabber Blue, kết hợp bộ tem đua đặc trưng Ford Performance, có thêm đèn tín hiệu trên nóc, cản trước và sau. Nhiệm vụ của xe an toàn trong NASCAR là đảm bảo an toàn cho các tay đua và khán giả thông qua việc điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách giữa các xe. Ford Mustang GT 2024 mới cũng sẽ là chiếc xe tốc độ tại 6 sự kiện NASCAR nữa trong suốt mùa giải 2023. Họ sẽ tham gia các cuộc đua tại Talladega từ ngày 21 đến 23/4, Dover từ ngày 29 đến 30/4, Darlington từ ngày 12 đến ngày 14/5, Nashville từ ngày 23 đến 25/6, Chicago từ ngày 30/6 đến ngày 2/7 và Ngày Lao động cuối tuần tại Darlington từ ngày 1 đến ngày 3/9. Điểm mới nhất trong nội thất Mustang GT thế hệ mới 2024 là cụm đồng hồ taplo 12.4 inch cùng màn hình giải trí trung tâm cảm ứng liền khối có kích thước 13.2 inch. Sức mạnh của Ford Mustang GT thực hiện nhiệm vụ xe an toàn trang bị khối động cơ Coyote V8 thế hệ thứ 4 hút khí tự nhiên 5.0L, sản sinh công suất tối đa 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại 567 Nm. Tại Mỹ, giá xe Ford Mustang 2024 có mức khởi điểm từ 30.920 USD đến 61.865 USD. 2 phiên bản Mustang GT và Mustang GT Premium có giá lần lượt 41.495 USD và 46.015 USD. Ford Mustang bản tiêu chuẩn sẽ có động cơ 4 xi-lanh EcoBoost 2,3 lít tăng áp tạo ra 315 mã lực và mô-men xoắn 476 Nm (350 lb-ft). Trong khi đó bản cao cấp nhất Dark Horse sử dụng động cơ V8 5.0 lít đã được điều chỉnh tạo ra công suất gần 500 mã lực và mô-men xoắn 567 Nm (418 lb-ft). Ngoài ra còn có hai biến thể Mustang khác đang trên đường đến, theo một số ảnh chụp lén, mô hình mới có kích thước lớn hơn, phần mặt trước có tinh chỉnh và ống xả được thay đổi. Có thể đây chính là Shelby GT500 mới. Bên cạnh đó, ông chủ Ford Jim Farley đã tweet một bức ảnh chiếc xe đua Mustang GT3 và hỏi liệu công ty có nên tạo ra một phiên bản hợp pháp trên đường hay không. Có thể biến thể này sẽ hướng đến đường đua nhiều hơn với các yếu tố như bộ chia phía trước lớn, cánh gió sau làm cao hơn... Video: Ford Mustang GT sẽ làm xe an toàn tại NASCAR 2023.

NASCAR 2023 sẽ có sự góp mặt của Ford Mustang GT Pace Car làm xe an toàn. Chiếc Mustang thế hệ mới sẽ có ngoại thất xanh Grabber Blue, kết hợp bộ tem đua đặc trưng Ford Performance, có thêm đèn tín hiệu trên nóc, cản trước và sau. Nhiệm vụ của xe an toàn trong NASCAR là đảm bảo an toàn cho các tay đua và khán giả thông qua việc điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách giữa các xe. Ford Mustang GT 2024 mới cũng sẽ là chiếc xe tốc độ tại 6 sự kiện NASCAR nữa trong suốt mùa giải 2023. Họ sẽ tham gia các cuộc đua tại Talladega từ ngày 21 đến 23/4, Dover từ ngày 29 đến 30/4, Darlington từ ngày 12 đến ngày 14/5, Nashville từ ngày 23 đến 25/6, Chicago từ ngày 30/6 đến ngày 2/7 và Ngày Lao động cuối tuần tại Darlington từ ngày 1 đến ngày 3/9. Điểm mới nhất trong nội thất Mustang GT thế hệ mới 2024 là cụm đồng hồ taplo 12.4 inch cùng màn hình giải trí trung tâm cảm ứng liền khối có kích thước 13.2 inch. Sức mạnh của Ford Mustang GT thực hiện nhiệm vụ xe an toàn trang bị khối động cơ Coyote V8 thế hệ thứ 4 hút khí tự nhiên 5.0L, sản sinh công suất tối đa 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại 567 Nm. Tại Mỹ, giá xe Ford Mustang 2024 có mức khởi điểm từ 30.920 USD đến 61.865 USD. 2 phiên bản Mustang GT và Mustang GT Premium có giá lần lượt 41.495 USD và 46.015 USD. Ford Mustang bản tiêu chuẩn sẽ có động cơ 4 xi-lanh EcoBoost 2,3 lít tăng áp tạo ra 315 mã lực và mô-men xoắn 476 Nm (350 lb-ft). Trong khi đó bản cao cấp nhất Dark Horse sử dụng động cơ V8 5.0 lít đã được điều chỉnh tạo ra công suất gần 500 mã lực và mô-men xoắn 567 Nm (418 lb-ft). Ngoài ra còn có hai biến thể Mustang khác đang trên đường đến, theo một số ảnh chụp lén, mô hình mới có kích thước lớn hơn, phần mặt trước có tinh chỉnh và ống xả được thay đổi. Có thể đây chính là Shelby GT500 mới. Bên cạnh đó, ông chủ Ford Jim Farley đã tweet một bức ảnh chiếc xe đua Mustang GT3 và hỏi liệu công ty có nên tạo ra một phiên bản hợp pháp trên đường hay không. Có thể biến thể này sẽ hướng đến đường đua nhiều hơn với các yếu tố như bộ chia phía trước lớn, cánh gió sau làm cao hơn... Video: Ford Mustang GT sẽ làm xe an toàn tại NASCAR 2023.