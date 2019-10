Chiến dịch triệu hồi xe BMW có tất cả 257.481 xe dính lỗi, bao gồm hầu hết những chiếc xe BMW được sản xuất từ năm 2018 trở lại đây, trong đó có cả Rolls-Royce Cullinan, Phantom và Toyota Supra.

Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ (NHTSA), nguyên nhân triệu hồi là việc camera dự phòng phía sau trên các xe BMW không cung cấp hình ảnh rõ nét do độ sáng và độ tương phản bị chỉnh tự động quá đà. BMW triệu hồi gần như mọi chiếc xe sản xuất năm 2018.

Ngay cả khi tắt xe, các cài đặt này vẫn tiếp tục hoạt động ở lần sau khi lái xe thực hiện thao tác lùi xe. Điều này đã đi lệch với các yêu cầu của Tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang Mỹ. BMW đã phát lệnh triệu hồi những chiếc xe BMW gặp lỗi này để sửa chữa, các kỹ thuật viên của BMW sẽ nâng cấp phần mềm để khắc phục sự cố, cụ thể là làm giảm phạm vi điều chỉnh độ sáng và tương phản của camera.

Được biết, vấn đề tiềm ẩn này của BMW được NHTSA phát hiện lần đầu tiên trên chiếc BMW X4 đời 2019, và NHTSA đã liên lạc ngay với BMW vào ngày 15/52019 để thông báo. Hai bên đã có nhiều cuộc thảo luận, và cuối cùng NHTSA đã quyết định rằng phần mềm camera của BMW không tuân thủ các quy tắc an toàn liên bang.

Đợt triệu hồi này của BMW thậm chí còn làm ảnh hướng đến cả xe thể thao Toyota Supra và các mẫu xe siêu sang Rolls-Royce.

Trong lần triệu hồi xe BMW này, thật không may là Supra cũng bị ảnh hưởng. Đây là lần thu hồi xe thứ hai có bao gồm Toyota Supra mới, lần đầu tiên là do mối hàn không phù hợp với giá treo dây đai an toàn nhưng chỉ xảy ra với 7 chiếc xe.

Về phía Cullinan, trước khi dính phải lần triệu hồi này, chiếc SUV hoàn toàn mới của Rolls-Royce đã từng trải qua một đợt thu hồi kỳ lạ vào đầu năm nay khi NHTSA cho rằng đèn phanh của Cullinan quá mờ - theo quy định của liên bang.