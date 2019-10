Ra mắt "siêu sedan" BMW M8 Competition Gran Coupe 2020

Hồi đầu tháng 6/2019, khi mà BMW trình làng dòng xe hiệu năng cao đầu bảng BMW M8 và M8 Competition hoàn toàn mới, với 2 kiểu thân xe là Coupe và Convertible, thì Xedoisong.vn cũng đã phân tích và dự đoán kiểu thân xe thứ 3 trong gia đình 8 Series là Gran Coupe sẽ sớm được ra mắt. Quả vậy, nay BMW vừa chính thức tung ra mẫu M8 Gran Coupe, gồm cả bản tiêu chuẩn và bản thể thao hơn là M8 Competition Gran Coupe. Nhưng tất nhiên, cho dù ngay khi chưa ra mắt, những người rành BMW cũng đã có thể hình dung rằng chiếc M8 Gran Coupe sẽ có hình hài dựa trên bản BMW 8 Series Gran Coupe thông thường và áp dụng các công nghệ động lực vận hành điều khiển như cặp anh em M8 Coupe hay M8 Convertible, và bản Competition cũng tương tự. Cách hình dung này hoàn toàn đúng. M8 Gran Coupe chính xác là một mảnh ghép từ 8 Series Gran Coupe với các chi tiết của dòng M8. Thậm chí, cho dù chiếc M8 Competition Gran Coupe nặng hơn gần tới 95kg so với bản 2 cửa M8 Competition Coupe, song khả năng tăng tốc 0-100km/h của 2 chiếc xe vẫn như nhau, chỉ mất 3,2 giây - con số ngang ngửa với nhiều siêu xe thể thao hiện nay. Bản M8 Gran Coupe chậm hơn 0,1 giây, ở mức 3,3 giây. Vận tốc tối đa của xe đạt 305km/h với gói tùy chọn M Driver's package. Các phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ tăng áp V8 4.4L M TwinPower Turbo đạt công suất 600PS tại 6.000v/ph và mô-men xoắn cực đại 750Nm tại dải tua 1.800-5.600v/ph. Trên bản thể thao hơn M8 Competition, khối động cơ này được đẩy công suất lên 625PS trong khi mô-men xoắn được giữ 750Nm nhưng trong dải tua 1.800-5.800v/ph. Động cơ kết hợp với hộp số thể thao 8 cấp M Steptronic với công nghệ Drivelogic, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive đã được tinh chỉnh. Theo BMW M GmbH, bên cạnh phong cách thiết kế và chất sang trọng tiện nghi trên nền tảng 8-Series mới, BMW M8 mới còn được áp dụng nhiều công nghệ từ xe đua thể thao, đặc biệt là mẫu xe đua BMW M8 GTE đã tham gia tranh tài ở một số giải đấu như FIA World Endurance Championship (WEC) và IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IWSC) ở Bắc Mỹ.Động cơ V8 4.4L trên M8 mới có cổ góp xả kiểu cross-bank tối ưu khả năng đáp ứng của 2 bộ tăng áp turbocharger đặt chữ V giữa hai hàng xi-lanh của động cơ V8. Hệ thống làm mát cũng đã được thiết kế để tối ưu hiệu quả cho hệ động lực, đặc biệt khi xe hoạt động cường độ cao trên track. Hệ thống xả cũng sẽ tạo nên thứ âm thanh giàu cảm xúc cho những người mê xe thể thao tốc độ. Công nghệ khung sườn vẫn luôn là một yếu tố nòng cốt cho một chiếc xe thể thao cao cấp hiệu suất cao. Hệ thống treo trước wishbone kép và treo sau 5 liên kết đã được tinh chỉnh lại để đạt được độ chính xác và linh hoạt hơn so với 8-Series. Hệ thống lái cơ điện tử M Servotronic trên M8 cũng tương tự như trang bị trên M5 mới, nhưng đã được điều chỉnh để thích ứng hơn với đặc tính của xe. Công nghệ khung sườn tiêu chuẩn của M8 mới cũng bao gồm cả các giảm chấn điều khiển điện tử. Hệ thống treo thích ứng Adaptive cho phép chiếc xe phản ứng nhanh nhạy tùy biến theo điều kiện lái và mặt đường và người lái có thể set-up theo 3 chế độ: Comfort, Sport và Sport Plus. Trong đặc tính vận hành của M8, hệ thống dẫn động 4 bánh M xDrive cũng là thứ rất đáng nói. So với bản thường 8 Series Gran Coupe, ngoại thất của bản M8 Gran Coupe cũng được tô đậm chất thể thao hơn. Ví dụ như các khe hút gió cỡ lớn và lưới tản nhiệt M đặc trưng. Logo M8 xuất hiện ở lưới tản nhiệt, ốp hai bên hông thân trước và ở phía sau trên nắp khoang hành lý. Khách hàng muốn có thể đặt thêm tùy chọn gói ngoại thất “M Carbon” với các chi tiết làm bằng sợi carbon. Trên mẫu M8 Gran Coupe, mui xe được làm bằng vật liệu CFRP, tức là plastic gia cường sợi carbon. BMW M trang bị cho M8 hệ thống phanh hiệu suất cao. Các đĩa phanh trước 395mm với bộ kẹp phanh 6-piston trong khi phanh đĩa sau 380mm và bộ kẹp một piston. Khách hàng sẽ có tùy chọn cao cấp hơn nữa là hệ thống phanh M carbon-gốm với đĩa phanh trước lên tới 400mm. BMW M8 Gran Coupe được trang bị mâm hợp kim nhẹ 20-inch, đi kèm lốp Pirelli P ZERO kích cỡ 275/35ZR20 ở bánh trước và 285/35ZR20 ở bánh sau. Video: Ngắm "siêu sedan" BMW M8 Competition Gran Coupe 2020.

