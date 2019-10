Siêu xe đua Chevrolet Corvette C8 xuất hiện tại châu Âu

Vào tháng 7/2019 vừa qua, mẫu xe thể thao Mỹ nổi tiếng này đã chính thức trở thành siêu xe khi lần đầu tiên trong lịch sử, siêu xe Chevrolet Corvette C8 chuyển sang cấu trúc động cơ nằm giữa, phía sau khoang lái để có được tỷ lệ phân bổ công suất/trọng lượng ưu việt hơn. Mặc dù vậy Chevrolet vẫn có thể định giá Corvette C8 chỉ ở mức khởi điểm từ dưới 60.000 USD, khiến nó trở thành một "món hời" so với các siêu xe danh tiếng khác khi rẻ hơn gấp vài lần. Với nền tảng ưu việt này, phiên bản đua Corvette C8.R cũng được những người yêu xe mong đợi sẽ tạo nên nhiều bất ngờ tại các giải đấu lớn. “Chiếc C8.R không đơn thuần chỉ là một phiên bản xe đua của mẫu C8 Corvette Stingray 2020, mà nó còn là sự hội tụ nhiều năm qua của các quá trình nghiên cứu thử nghiệm, phát triển giữa các bộ phận liên quan như GM Design, bộ phận cơ khí chế tạo và đặc biệt là đội đua Corvette Racing Team”, chia sẻ của ông Jim Campbell – Phó Chủ tịch bộ phận Performance và Motorsports của Chevrolet U.S. Bằng kinh nghiệm quý báu tích lũy trong 20 năm qua trên nhiều đấu trường tốc độ quốc tế, Corvette Racing đã giúp phát triển, hiệu chỉnh và đưa những chiếc xe hiệu suất cao nhất của Corvette chinh chiến trên các đường đua. Vẫn dựa trên nền tảng chassis với động cơ đặt giữa mới và có thiết kế góc cạnh, tuy nhiên Chevrolet đã thay đổi khá nhiều chi tiết trên siêu xe đua Corvette C8.R để khiến chiếc xe "so găng" được với hàng loạt các đối thủ đình đám trên đường đua như Porsche 911 RSR, Ford GT GTE, Aston Martin Vantage GTE, Ferrari 488 GTE... Trong đó, điểm dễ nhận ra nhất của chiếc xe đó là bộ bodykit mới với các hốc gió rộng hơn ở phía trước và cánh khuếch tán lớn lắp dưới cản sau. Một chiếc xe đua như Corvette C8 R cũng sẽ không thể thiếu được cánh đuôi lớn bằng sợi carbon ở sau đuôi, cũng như những vây nhỏ trên cản trước để tăng lực nén không khí xuống mặt đường ở tốc độ cao. 2 bên thân xe cũng được tái thiết kế với các vòm bánh nới rộng để lắp vừa bộ mâm siêu nhẹ kèm lốp Michelin "đầu chùa" không vân, cùng với những hốc gió làm mát động cơ lớn hơn. Xe đua C8.R cũng ra mắt với số xe đua “No.4” và mang ngoại thất được trang trí mới, lấy cảm hứng từ màu sắc của những chiếc Corvette Concept biểu tượng, như Chevrolet Aerovette 1973 hay Corvette Stingray Racer 1959. Trên màu nền chủ đạo là màu xám, những mảng màu vàng và chi tiết màu đỏ tô điểm cho “lớp áo” của C8.R. Hiện chưa rõ công suất trên bản xe đua C8.R đạt mức bao nhiêu, song vẫn phải dựa trên nền tảng động cơ của bản thương mại C8 Corvette 2020 thế hệ mới – động cơ V8 6.2L LT2 nạp khí tự nhiên có công suất 495 mã lực và mô-men xoắn 637Nm. Nếu bản thương mại C8 Corvette mới sử dụng hộp số 8 cấp ly hợp kép, thì trên bản xe đua C8.R chắc chắn sẽ không dùng loại hộp số này, mà thay vào đó là loại hộp số sàn chuyên dụng cho xe đua. Xe vẫn có cấu hình dẫn động cầu sau. Video: Siêu xe đua Chevrolet Corvette C8 trên đường thử.

