Mercedes-AMG GT S Edition 1 hơn 10 tỷ, độc nhất Sài Gòn

Đây là một trong ba chiếc Mercedes-AMG GT S Edition 1 hàng hiếm tại Việt Nam, và thú vị hơn nó là chiếc duy nhất có bộ cánh vàng tươi bắt mắt, hai chiếc còn lại thuộc về đại gia Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ. Chiếc xe thể thao Mercedes-AMG GT S Edition 1 này được nhập khẩu chính hãng và từng thuộc sở hữu của một nữ doanh nhân tại phía Bắc nhưng hiện nay đã được sang tay lại cho một doanh nhân có tiếng tại Sài Gòn. Hiện nay chiếc siêu xe mang thương hiệu ngôi sao ba cánh đang nằm chung garage với hai cái tên nổi tiếng khác là Bentley Continental GT V8 và Ferrari 488 GTB độ Misha Design độc nhất vô nhị tại Việt Nam. So với phiên bản tiêu chuẩn AMG GT S, AMG GT S Edition 1 được hãng xe Đức nâng cấp cả nội – ngoại thất xe bằng việc áp dụng chất liệu sợi carbon trọng lượng nhẹ vào thân xe. Nóc kính Panorama tiêu chuẩn được thay thế bằng chi tiết làm bằng sợi carbon, líp carbon phía trước được làm to hơn so với AMG GT S, ốp sợi carbon cho gương chiếu hậu và bộ khuếch tán gió sau. Chụp ống xả kép được sơn đen mạnh mẽ thay cho việc sơn bạc như phiên bản tiêu chuẩn. Khác biệt đáng chú ý nhất trên phiên bản Edition 1 là chiếc cánh gió to bản màu đen ở phía sau. Chiếc cánh gió này có tác dụng giúp tăng độ bám đường cho thân xe nhưng đồng thời cũng làm tăng tính thể thao cho Mercedes-AMG GT S Edition 1 và giúp ngoại hình của xe trông giống một chiếc xe đua thực thụ. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu mang thiết kế vô cùng mạnh mẽ và được sơn đen mờ cá tính, bao quanh là viền kim loại. Bên trong là hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao đi cùng với đó là cùm phanh được sơn đỏ nồi bật. Bên hông xe là một khe gió hình tứ giác với 2 nan kim loại cắt ngang, xen giữa là dòng chữ “V8 Biturbo” tượng trưng cho khối động cơ mà chiếc siêu xe này sử dụng. Chưa hết với gói trang bị carbon, Mercedes còn bổ sung thêm hai cánh gió hông cho xe nhằm tăng tính ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Nội thất của AMG GT S Edition 1cũng được trang bị gói carbon nên một số chi tiết như bảng táp-lô, bệ trung tâm và bệ cửa ra vào đều được làm từ vật liệu cùng tên. Ngoài sợi carbon, nội thất trong khoang lái đều được bọc với da Nappa và Dynamica cao cấp. Vô lăng của xe được khắc lên dòng chữ “Edition 1” để phân biệt với phiên bản tiêu chuẩn. Điểm nhấn trong khoang nội thất chính là hệ thống 8 nút điều khiển ở trung tâm bảng táp-lô, những nút này sẽ cung cấp cho người lái khả năng điều chỉnh hệ thống lái AMG Dynamic Select bao gồm 4 chế độ : Comfort, Sport, Sport Plus và Race. Các chế độ này sẽ đi kèm vói điều chỉnh riêng về độ nhạy chân ga, cảm giác vô lăng, hệ thống treo và âm thanh từ hệ thống ống xả. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz còn cung cấp cho chủ nhân xe hệ thống điều chỉnh âm thanh của xe thông qua một nút bấm. Giá xe Mercedes-AMG GT S Edition 1 khi bán ra thị trường thời điểm năm là hơn 10,8 tỷ đồng.

