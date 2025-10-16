Khởi tố đối tượng điều khiển xe máy gây tai nạn chết người ở Lào Cai

Ngày 16/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Đặng Văn Nhỉ (sinh năm 1995, trú tại thôn Ít Nộc, xã Văn Bàn) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" sau vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Đặng Văn Nhỉ bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, khoảng 19h24 ngày 4/7/2025, tại Km113+750 Quốc lộ 279 thuộc thôn An (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 24V1 - 247.70 do Đặng Văn Nhỉ (SN 1995, trú tại thôn Ít Nộc, xã Văn Bàn) điều khiển theo hướng từ xã Bảo Hà đi xã Dương Quỳ và người đi bộ là ông Vi Văn Hiền (SN 1968, trú tại thôn An, xã Văn Bàn).

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn khiến Đặng Văn Nhỉ và ông Vi Văn Hiền bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, ông Hiền đã tử vong.

Sau khi điều tra, làm rõ lỗi vi phạm, Đặng Văn Nhỉ bị cơ quan Công an khởi tố theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự, với tình tiết tăng nặng là chưa có giấy phép lái xe mô tô và điều khiển xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn.

