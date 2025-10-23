Tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 14C ở Quảng Ngãi, 2 người tử vong

Xe tải chở hàng gặp nạn trên đèo Ngọc Vin khiến hai người tử vong tại chỗ, lực lượng cứu hộ đang tích cực cứu các nạn nhân còn lại.

Chiều 23/10, ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Xe tải méo mó, biến dạng nghiêm trọng sau vụ tai nạn.

Theo đó, lúc 13h, ngày 23/10, ô tô tải BKS 47A-284.21 do ông Huỳnh Minh Đ. (52 tuổi), ở thôn 4, xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14C, hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai.

Trên xe chở theo 3 người khác và hàng hóa là gạch men. Khi đến đoạn km23+300, đèo Ngọc Vin, quốc lộ 14C thì xe tải mất lái tông vào mép đường phía bên tay phải và lật, ca bin xe bị biến dạng.

Hậu quả, ông Huỳnh Minh Đ. và ông Lê Phạm Th. (38 tuổi), ở xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk bị thương nặng, 2 người còn lại kẹt trong ca bin xe đã tử vong và chưa xác định được lai lịch.

Lực lượng chức năng sử dụng cẩu để đưa nạn nhân ra ngoài.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Rờ Kơi, Công an xã Rờ Kơi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và đưa 2 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Đến 16h15’ cùng ngày, các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực cạy cửa ca bin xe tải, đưa 2 người tử vong ra ngoài.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.