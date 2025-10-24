Hà Nội

Xã hội

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn kịp thời cứu người bị tai nạn trên đường

Mạng xã hội vừa lan truyền hình ảnh đẹp của nữ bác sĩ ở Thanh Hóa, khi thấy người bị tai nạn đã xuống xe sơ cứu, giúp người bị nạn tới bệnh viện kịp thời.

Thanh Hà

Khoảng 15h ngày 23/10, một vụ tai nạn xảy ra ở khu vực phường Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn cũ) khiến một người phụ nữ nằm bất động giữa đường.

Lúc này, bác sĩ Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn,​ đang trên đường đi họp về đã nhanh chóng xuống xe hỗ trợ sơ cứu tức thì.

image.jpg
Bác sĩ Hường hỗ trợ kiểm tra, sơ cứu cho người phụ nữ gặp nạn trên đường.

"Lúc đó tôi thấy một người phụ nữ nằm sõng soài giữa đường, không rõ tự ngã hay bị va chạm, tôi liền dừng xe xuống kiểm tra, hỗ trợ cấp cứu ngay lập tức", bác sĩ Hường chia sẻ.

Ngay sau khi sơ cấp cứu cho nạn nhân, nữ Giám đốc bệnh viện đã nhanh chóng gọi xe cứu thương cùng các y, bác sĩ của bệnh viện tới hiện trường để hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Nhờ sự can thiệp và hành động kịp thời của bác sĩ Hường, nữ bệnh nhân (ngụ phường Bỉm Sơn) đã được đưa vào bệnh viện sớm.

Hiện, bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, qua chụp chiếu có hình ảnh tụ máu nhẹ ở màng cứng, nhưng sức khỏe hiện tại đã ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

