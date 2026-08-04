Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tìm ra đối tượng ném đá vỡ kính xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 4/8, Công an xã Kiến Thuỵ cho biết, đơn vị đã làm rõ đối tượng ném đá vỡ kính xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hải Ninh

Thông tin từ Công an xã Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cho biết, đối tượng có hành vi ném đá vào xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được xác định là N. V. H (SN 1994, trú tại xã Kiến Thụy, Hải Phòng).

66666.png
Hình ảnh vụ việc.

Trước đó, trưa ngày 30/7/2026, anh H. V. D (trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô KIA trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng đi Hải Phòng).

Khi đến đoạn cầu vượt thuộc Km89 (thôn Kim Đới 2, Kiến Thụy), xe của anh D bất ngờ bị một người đứng trên cầu ném đá xuống, làm vỡ hỏng kính lái phía trước.

Qua xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập N.V.H.

Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận đã nhặt đá ven đường, dắt xe đạp lên giữa cầu vượt rồi thả xuống đường cao tốc.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy N. V. H âm tính với chất ma túy và chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, người thân và hàng xóm cho biết N. V. H có biểu hiện trầm cảm từ đầu năm 2020.

Vụ việc đang được Công an xã Kiến Thụy tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ô tô lao lên giải phân cách, tông hai phụ nữ đi bộ:

#đối tượng ném đá #cao tốc #xác minh #Hà Nội - Hải Phòng #An ninh

Bài liên quan

Xã hội

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Pháo hoa rực sáng trên khắp các tỉnh thành cả nước trong đêm giao thừa chào đón xuân Bính Ngọ 2026. Hàng triệu người dân hân hoan bước sang năm mới.

00h00: Đúng 0h, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời trong không khí hân hoan khắp mọi miền Tổ quốc. Người dân chào xuân Bính Ngọ 2026, mong ước một năm mới bình an và hạnh phúc.

gen-h-h25.jpg
Tại Hà Nội, 34 trận địa pháo hoa (gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp) đồng loạt bừng sáng, rực rỡ pháo hoa khắp bầu trời. Ảnh: Thiên Anh
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới