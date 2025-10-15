Hà Nội

Xã hội

Nhóm thiếu niên ném đá vào nhiều xe khách gây hư hỏng tài sản ở Lai Châu

Nhóm thiếu niên thực hiện hành vi dùng đá ném vào xe ô tô khách đang di chuyển trên Quốc lộ 32, tỉnh Lai Châu gây hư hỏng tài sản.

Gia Đạt

Ngày 15/10, Công an xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm thiếu niên thực hiện hành vi dùng đá ném vào ô tô khách đang di chuyển trên Quốc lộ 32, gây hư hỏng tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

image-42.png
Nhóm thiếu niên liên quan tới vụ việc.

Trước đó, Công an xã Mường Than tiếp nhận đơn trình báo của chị Khuất Thị Chín (sinh năm 1982, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu), Giám đốc Công ty TNHH Hùng Chín, về việc hai xe khách của công ty bị ném đá khi đi qua địa phận bản Che Bó, xã Mường Than.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mường Than đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức xác minh tại hiện trường và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định và làm rõ các đối tượng liên quan đều là trẻ em cư trú tại bản Che Bó, xã Mường Than.

Kết quả điều tra xác định: Vào tối ngày 11/10/2025, các cháu: G.A.M (sinh năm 2009), V.A.T (sinh năm 2012), V.A.V (sinh năm 2012) và C.A.V (sinh năm 2012) đã cùng nhau dùng đá ném vỡ 1 tấm kính sườn của xe khách giường nằm BKS 29H-002.09. Tiếp đó, vào tối ngày 13/10/2025, hai cháu V.A.V và C.A.V tiếp tục dùng đá ném vỡ 2 tấm kính sườn của xe khách giường nằm BKS 29E-376.55.

Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người, song đã gây hư hỏng tài sản của doanh nghiệp và khiến hành khách trên xe hoang mang, lo sợ, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông thảm khốc. Hiện Công an xã Mường Than đang củng cố hồ sơ, phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quan tâm, quản lý và giáo dục con em mình. Hãy giải thích cho các em hiểu rõ tính chất nguy hiểm và hậu quả pháp lý của những hành vi dại dột, thiếu suy nghĩ. Đồng thời, đề nghị các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, không để những hành động tưởng chừng như trò đùa trẻ con gây ra những hậu quả đáng tiếc cho xã hội.

