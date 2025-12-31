'Bà trùm' đường dây mua bán hóa đơn hơn 200 tỷ đồng tại Đà Nẵng 'sa lưới'

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Ngày 31/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ: Từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng.

Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn hơn 200 tỷ đồng tại Đà Nẵng.

Các hóa đơn này được bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 200 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng có liên quan, trong đó Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

