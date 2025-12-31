Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Thiên Tuấn

Ngày 31/12, TAND TP Hà Nội tuyên án vắng mặt 17 năm tù với Lê Trung Khoa (SN 1971, ở phường Đống Đa, Hà Nội; hiện sống tại Đức) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117.

anh-chup-man-hinh-2025-12-31-luc-194813.png

Ngoài ra, tòa tuyên phạt Đỗ Văn Ngà (SN 1977, ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) án 7 năm tù; Huỳnh Bảo Đức (SN 1984, ở phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) án 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Thiện (SN 1978, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) mức 5 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 2016, Lê Trung Khoa sử dụng 12 trang, kênh thông tin để đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phía điều tra trưng cầu giám định 34 clip và 11 bài viết của Lê Trung Khoa. Kết quả cho thấy có 21 clip và 10 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Mặc dù biết rõ các bài viết đăng tải trên các trang mạng xã hội của Lê Trung Khoa có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; nhận thức được hành vi của Lê Trung Khoa nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng các bị cáo:

Trong vụ án, các bị cáo Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức và Phạm Quang Thiện có hành vi viết bài, chỉnh sửa các clip hoặc làm các công việc khác để giúp sức cho Lê Trung Khoa.

#lê trung khoa #chống đối #phản động #tuyên án #17 năm tù #chống phá nhà nước

Bài liên quan

Xã hội

Xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài cùng bị xét xử về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.

Ngày 31/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử cùng Lê Trung Khoa gồm: Đỗ Văn Ngà (48 tuổi), Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi), Phạm Quang Thiện (47 tuổi).

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hải Phòng xử phạt các đối tượng bình luận, chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa

Phòng ANM và PCTP sử dụng công nghệ cao CATP Hải Phòng phát hiện nhiều tài khoản facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết của Lê Trung Khoa.

Ngày 30/12, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hải Phòng vừa tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng, tiến hành triệu tập, đấu tranh với các trường hợp bình luận, chia sẻ bài viết của đối tượng Lê Trung Khoa như: trường hợp P.T.T (phường An Biên, Hải Phòng); T.D.H (phường Hồng An, Hải Phòng)….

64.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý nhiều người dân chia sẻ thông tin xuyên tạc ở Quảng Trị

Do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin, nhiều người dân đã chia sẻ các video AI, tài liệu do nhóm phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài biên tập.

Ngày 30/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã mời nhiều người dân lên làm việc và xử lý khi chia sẻ các bài viết xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá nhà nước của Lê Trung Khoa.

Trước đó, một số người dân do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin nên đã chia sẻ các video AI, các tài liệu do nhóm phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài biên tập.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới