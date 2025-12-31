Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Ngày 31/12, TAND TP Hà Nội tuyên án vắng mặt 17 năm tù với Lê Trung Khoa (SN 1971, ở phường Đống Đa, Hà Nội; hiện sống tại Đức) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117.

Ngoài ra, tòa tuyên phạt Đỗ Văn Ngà (SN 1977, ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) án 7 năm tù; Huỳnh Bảo Đức (SN 1984, ở phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) án 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Thiện (SN 1978, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) mức 5 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 2016, Lê Trung Khoa sử dụng 12 trang, kênh thông tin để đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phía điều tra trưng cầu giám định 34 clip và 11 bài viết của Lê Trung Khoa. Kết quả cho thấy có 21 clip và 10 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Mặc dù biết rõ các bài viết đăng tải trên các trang mạng xã hội của Lê Trung Khoa có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; nhận thức được hành vi của Lê Trung Khoa nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng các bị cáo:

Trong vụ án, các bị cáo Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức và Phạm Quang Thiện có hành vi viết bài, chỉnh sửa các clip hoặc làm các công việc khác để giúp sức cho Lê Trung Khoa.