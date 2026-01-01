Hà Nội

Xã hội

Nữ TikToker lái xe tải bị phạt vì dừng giữa đường tranh luận

Nữ TikToker điều khiển xe tải có hành vi dừng xe giữa đường để tranh luận với một tài xế ô tô đi chiều ngược lại đã bị xử lý.

Thiên Tuấn

Sáng 1/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt với N.T.M.H. (27 tuổi, trú tại Thái Nguyên) do có hành vi điều khiển ô tô tải dừng xe không sát mép lề đường bên phải, theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

Với vi phạm này, nữ tài xế sẽ bị xử phạt 700.000 đồng.

anh-chup-man-hinh-2026-01-01-luc-104609.png

Theo Cục CSGT, vào lúc 22h ngày 29/12/2025, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên, chị H. điều khiển xe tải biển số 20C-237.xx đã có hành vi dừng xe giữa đường để tranh luận với một tài xế ô tô đi chiều ngược lại.

Sự việc này sau đó được người dân phản ánh tới Cục CSGT. Theo Cục CSGT, trường hợp trên, nếu chị N.T.M.H. tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ rất dễ gây đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như cản trở giao thông đường bộ; gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 31/12/2025, mạng xã hội lan truyền đoạn video của nữ TikToker N.T.M.H. tố một tài xế xe tải hạng nặng liên tục nháy đèn pha khi di chuyển ngược chiều với mình qua đoạn tránh phường Bắc Kạn, thuộc lộ trình Thái Nguyên - Cao Bằng.

Khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, nữ tài xế H. cho biết, hệ thống chiếu sáng mạnh ảnh hưởng khả năng quan sát, buộc cô dừng xe. Sau đó, hai tài xế dừng xe và có màn tranh cãi gay gắt.

N.T.M.H. là một trong số tay lái nữ xe hạng nặng nổi tiếng tại Việt Nam. Cô thường đăng tải các đoạn video chia sẻ hành trình lái xe đầu kéo chở hàng trên tài khoản TikTok với hơn 662.000 lượt theo dõi. Trong đó, clip ghi lại cảnh M.H. lên xe được phủ toàn bộ sơn hồng thu hút 15,3 triệu lượt xem.

