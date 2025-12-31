Công an bắt đối tượng lừa bán đất để chiếm đoạt 100 triệu tiền cọc

Ngày 31/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ hôm 29/12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tố Dương (sinh năm 1992, trú tại xóm Sào Đông, xã Hợp Kim) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an xã Hợp Kim tiếp nhận đơn tố giác của bà Đinh Thị Ch. (sinh năm 1983, trú tại xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch đặt cọc mua bán đất.

Phạm Tố Dương bị bắt vì lừa bán đất để chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền đặt cọc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 3/2025, do có nhu cầu mua đất tại địa bàn xã Hợp Kim, bà Ch. được Phạm Tố Dương giới thiệu một thửa đất diện tích khoảng 400m² đất ở và cam đoan thuộc quyền sở hữu của mình. Hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng 600 triệu đồng và lập hợp đồng đặt cọc trong thời hạn 180 ngày. Ngày 22/3/2025, bà Ch. đã chuyển khoản cho Dương số tiền 100 triệu đồng tiền đặt cọc.

Sau khi hết thời hạn cam kết, Dương không thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất trên vì thực tế thửa đất đó không thuộc quyền sở hữu của Dương mà đã được bán cho người khác. Mặc dù bị hại nhiều lần yêu cầu hoàn trả tiền, Dương vẫn cố tình né tránh, không khắc phục hậu quả.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Tố Dương đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng của bị hại, đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác minh rõ chủ sở hữu hợp pháp; không giao dịch bằng thỏa thuận miệng, giấy viết tay không đúng quy định. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được xử lý theo quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

