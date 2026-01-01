Loạt chính sách tạo đột phá ngành giáo dục có hiệu lực năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, nhiều chính sách lớn của ngành giáo dục chính thức có hiệu lực, liên quan trực tiếp tới quyền lợi của giáo viên, học sinh.

Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 4 dự án luật lớn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gồm: Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Theo quy định, từ ngày 1/1/2026, cả 4 luật này sẽ chính thức có hiệu lực. Đây được xem là bước ngoặt lớn về thể chế, mở ra vận hội mới cho ngành giáo dục.

LƯƠNG NHÀ GIÁO ĐƯỢC XẾP CAO NHẤT

Luật Nhà giáo, có hiệu lực từ 1/1/2026, xác lập một nguyên tắc quan trọng: Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính - sự nghiệp.

Đây là lần đầu tiên vị thế tiền lương của nhà giáo được luật hóa một cách rõ ràng, thay vì chỉ thể hiện trong các nghị quyết hoặc định hướng cải cách tiền lương.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết bảng lương, hệ số lương và các chế độ liên quan trong các nghị định hướng dẫn.

PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ TĂNG MẠNH

Theo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ 1/1/2026, phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục được nâng lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Nhiều chính sách giáo dục mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Cụ thể, giáo viên mầm non, phổ thông công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70%; nhân viên trường học hưởng tối thiểu 30%.

Riêng giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo hưởng 100% phụ cấp ưu đãi nghề.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, nghị quyết cho phép các trường tự chủ quyết định mức thu nhập tăng thêm cho nhà giáo, viên chức và người lao động từ các nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

MỘT BỘ SÁCH GIÁO KHOA THỐNG NHẤT TOÀN QUỐC

Nghị quyết của Quốc hội giao Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa (SGK) sử dụng thống nhất toàn quốc, bắt đầu từ năm học 2026-2027.

Bộ GD&ĐT đã quyết định lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo Bộ GD&ĐT, bộ sách này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn: Có đủ tất cả môn học ở cả 3 cấp học; chất lượng khoa học - sư phạm được khẳng định qua quá trình triển khai rộng rãi tại 34 tỉnh, thành; tính ổn định và khả năng cung ứng cao trên toàn quốc. Ngoài ra, việc sử dụng bộ sách đã quen thuộc cũng giúp hạn chế tối đa xáo trộn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Bộ GD&ĐT cho biết, việc áp dụng một bộ SGK thống nhất sẽ góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng giữa các vùng miền; kiến thức được xây dựng xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 giúp giảm rủi ro đứt gãy khi học sinh chuyển trường - nhất là ở vùng khó khăn, gia đình lao động di cư.

Theo Bộ GD&ĐT, lộ trình tiến tới miễn phí SGK vào năm 2030, giảm chi phí học tập thường xuyên cho học sinh và gia đình.

GIÁO VIÊN ĐƯỢC DẠY LIÊN TRƯỜNG, LIÊN CẤP

Một điểm mới đáng chú ý trong Luật Nhà giáo là lần đầu tiên luật hóa cơ chế dạy liên trường, liên cấp.

Theo đó, nhà giáo có thể được điều phối giảng dạy tại nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều cấp học khác nhau nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa phương.

Quy định này mở ra khả năng sử dụng linh hoạt nguồn nhân lực giáo dục.

GIÁO VIÊN MẦM NON ĐƯỢC NGHỈ HƯU SỚM

Luật Nhà giáo có những điều chỉnh quan trọng về chế độ nghỉ hưu. Cụ thể, giáo viên mầm non được phép nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung. Giáo viên cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu nếu đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Với giáo viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, thời gian công tác được kéo dài thêm lần lượt 5-7-10 năm.

Việc kéo dài thời gian công tác áp dụng với hoạt động chuyên môn, không gắn với chức vụ quản lý, nhằm tận dụng nguồn lực học thuật chất lượng cao trong hệ thống giáo dục.

MIỄN HỌC PHÍ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Theo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho giáo dục, Nhà nước sẽ bảo đảm nguồn lực để miễn học phí và giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo lộ trình, bắt đầu từ 1/1/2026.

Hiện nay, theo Thông tư 05/2020 của Bộ GD&ĐT, môn học này gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết, mức học phí mỗi trường thu khác nhau, trung bình từ 3 đến 8 triệu đồng. Việc miễn học phí được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho sinh viên và gia đình.

BỎ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, có hiệu lực từ 1/1/2026, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở chính thức bị bãi bỏ.

Thay vào đó, học sinh hoàn thành chương trình THCS, đủ điều kiện theo quy định, sẽ được hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình trong học bạ.

Như vậy, hệ thống văn bằng quốc gia chỉ còn bằng tốt nghiệp THPT, bằng nghề, bằng trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ…

GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT CÓ QUYỀN TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

Nội dung này trong Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được Quốc hội thông qua ngày 10/12; có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn tỉnh; thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đối với cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý.