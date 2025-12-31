Cây xăng nghi bán xăng có nước cho khách tạm dừng hoạt động

Diễn biến liên quan đến sự việc cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong, thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Phong (phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) nghi bán xăng có nước cho khách hàng, ngày 31/12 đại diện cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong cho biết, cửa hàng đã tạm thời dừng mọi hoạt động. Ngoài ra, téc chứa xăng của cửa hàng đã bị cơ quan chức năng niêm phong và chờ kết luận điều tra, xác minh.

Cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong, thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Phong (phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, trưa ngày 25/12, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video dài hơn 20 phút do một người đàn ông được cho là khách hàng tự quay. Nội dung thể hiện, người khách này cho là đã mang xe máy đến mua xăng tại cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong nhưng khi đang di chuyển thì xe chết máy.

Tại thời điểm vị khách quay lại cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong làm rõ sự tình, có một nam khách hàng khác cũng xách một căn xăng nghi lẫn nước và xăng đến để trả lại cho cửa hàng.

Đoạn video được lan truyền trên mạng đang gây sự chú ý và nhận được nhiều bình luận trái chiều. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Tiếp nhận thông tin, chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng, gồm Công an, Quản lý thị trường Bắc Ninh đã đến cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong để xác minh, làm rõ.

Đại diện phụ trách cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong cho biết, sự việc khách hàng quay video xảy ra tại cửa hàng chiều 24/12.

