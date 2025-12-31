Chào năm mới 2026, mở đầu kỷ nguyên tăng trưởng mới

Trong thời khắc thế giới hân hoan chào đón năm mới 2026, người dân Việt Nam tràn đầy lạc quan, tin tưởng vào năm mở đầu kỷ nguyên tăng trưởng mới.

Người dân Thủ đô lần đầu tiên được ngắm pháo hoa hỏa thuật từ 3 điểm đặt giữa hồ Gươm.

Ảnh: Anh Sơn

* 0h ngày 1/1/2026: Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội trong thời khắc bước sang năm mới 2026.

Pháo hoa tại Công viên Thống Nhất (Ảnh: Anh Sơn)

* 23h45: Pháo hoa rực sáng tại vườn hoa Lạc Long Quân, Hà Nội:

* 23h17: Dòng người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) mỗi lúc một đông để chờ xem chương trình âm nhạc countdown chào năm mới.

Không gian cổ kính của chợ Bến Thành được thắp sáng bởi niềm hân hoan của đông đảo người dân TPHCM, cùng nhau kiên nhẫn đợi chờ những màn pháo hoa lộng lẫy:

* 23h10: Tại quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TP HCM đang diễn ra chương trình nghệ thuật “Khơi sóng bình minh”.

Ảnh: Bảo Giang

* 23h: Phố Tây Bùi Viện rạng rỡ trong đêm giao thừa, ngập tràn những nụ cười và lời chúc "Happy New Year”, chào năm mới 2026.

* Choáng ngợp với màn trình diễn pháo hoa chào năm mới sáng rực cảng Sydney. Thành phố Sydney của Australia vừa chào đón năm mới 2026 bằng màn pháo hoa vô cùng đặc sắc kéo dài 12 phút.

* 22h37: Nhiều du khách người Nga và du khách quốc tế hào hứng với các tiết mục văn nghệ chào mừng năm mới của tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh: Bảo Giang

* 22h30: Càng về khuya, dòng người đổ về khu vực trung tâm TP HCM càng đông, hòa mình vào các hoạt động chào đón năm mới như countdown, xem bắn pháo hoa tầm cao trong thời khắc chuyển giao từ năm 2025 sang 2026.

* 22h08: Ghi nhận điểm cầu phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng, công an, cơ quan chức năng ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp đón Tết Dương lịch 2026.

Ảnh: Bảo Giang

* Tối 31/12, tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch và Chào năm mới 2026.

Với chủ đề “Rạng rỡ Đắk Lắk – Chào năm mới 2026”, chương trình nghệ thuật nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, tăng cường quảng bá hình ảnh, xúc tiến và kích cầu du lịch địa phương.

Đây là chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại, nghệ thuật biểu diễn trẻ trung cùng công nghệ ánh sáng, sân khấu và visual LED hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật sôi động, giàu cảm xúc trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới. Chương trình còn gửi gắm thông điệp tích cực về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào quê hương và niềm tin vào tương lai tươi sáng của tỉnh Đắk Lắk trong năm mới 2026.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, khắc họa hình ảnh Đắk Lắk năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, đang từng bước vươn mình mạnh mẽ trong quá trình hội nhập và phát triển. Cùng với sự tham gia của các ca sĩ, ban nhạc, nhóm múa, DJ và lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp đã mang đến những tiết mục đa dạng, hấp dẫn, phục vụ đông đảo nhân dân và du khách.

Ảnh: Thành Tâm

* Quảng Ngãi lan tỏa niềm vui đón năm mới 2026

Tối 31/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi chào năm mới 2026” tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành) và Quảng trường 16/3 (phường Kon Tum).

Tại phường Cẩm Thành, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng biển lớn”, đã tái hiện vẻ đẹp biển đảo và con người Quảng Ngãi, tôn vinh bản sắc văn hóa, lịch sử cùng những công trình mới, khu kinh tế, khu công nghiệp đang vươn mình trong không gian đổi mới, qua đó lan tỏa khát vọng xây dựng Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp.

Tại phường Kon Tum, chương trình nghệ thuật “Hơi thở đại ngàn” đã khắc họa đậm nét không gian văn hóa đại ngàn, sự giao hòa giữa núi rừng và biển cả, phản ánh sinh động diện mạo và bản sắc của tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong định hướng phát triển của tỉnh, công tác phục vụ và chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở tất cả các vùng, bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thành quả phát triển. Thông qua các chương trình nghệ thuật chào năm mới, lãnh đạo tỉnh mong muốn mang niềm vui đến gần hơn với mỗi gia đình, để người dân được thưởng thức văn hóa, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, con người và không gian phát triển của Quảng Ngãi, từ đó tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, chung sức xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.

Ảnh: Nguyên Khoa

*21h35: Người dân Cần Thơ háo hức chào đón năm mới.

* 21h30: Dòng người bắt đầu đổ về vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) ngày một đông chờ đón pháo hoa.

Ảnh: Thu Giang

*21h20: Quảng trường tháp Tam Thắng (TP HCM), rất đông người dân, du khách háo hức chờ đợi khoảnh khắc đón chào năm mới 2026.

* 21h00: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đông kín người. Một số hình ảnh từ trên cao nhìn xuống quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Ảnh: Anh Sơn

* 20h50h: Hàng nghìn người dân đổ về khu vực Quảng trường Ánh sáng, VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò, Nghệ An) để xem chương trình nghệ thuật và cùng nhau chờ đón nghi thức countdown và màn pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút, diễn ra trong thời khắc chuyển giao từ năm 2025 sang năm 2026.

Anh Sơn, một người con ở Yên Thành ( Nghệ An) cho biết, gia đình anh phải đặt khách sạn từ 2 tuần trước để về đây xem nhạc hội và pháo hoa. Cả nhà ai cũng rất háo hức chờ đón.

Một cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, chương trình nghệ thuật đón năm mới tại VinWonders Cửa Hội được dàn dựng với sân khấu quy mô lớn, quy tụ ca sĩ, DJ, rapper, vũ đoàn cùng các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An.

Các tiết mục được dàn dựng theo tinh thần trẻ trung, giàu năng lượng, phản ánh hình ảnh một Nghệ An năng động, hội nhập và không ngừng chuyển mình.

Ảnh: Thanh Hà

*Tối 31/12, hàng nghìn du khách và người dân tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại Quảng trường 30/10 (Hạ Long) chờ đón xem chương trình Countdown chào năm mới 2026. Đại nhạc hội này có quy mô khoảng 50.000 khán giả, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, công nghệ trình chiếu hiện đại và màn bắn pháo hoa tầm cao, cùng 25.000 vé mời miễn phí phát hành trực tuyến.

Có mặt từ rất sớm tại Quảng trường 30/10, anh Phạm Quốc Nam (Hạ Long) bày tỏ sự phấn khởi khi được trực tiếp xem các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn cùng với màn bắn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2026. "Không khí ở đây thật sôi động và náo nhiệt. Ai cũng hào hứng chờ đợi để được trải nghiệm khoảnh khắc giao thừa một năm mới với nhiều hy vọng tốt đẹp hơn".

Ảnh: Thiên Tuấn

*20h40: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) đã thu hút rất đông người dân tập trung, chờ đón chương trình countdown chào mừng năm mới 2026.

*20h30: Hàng vạn người đổ về Phố đi bộ Hồ Gươm để chờ đón chương trình countdown chào năm mới 2026.

Ảnh: Gia Đạt

* 20h27: Tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt ghi nhận đông đảo người dân đến xem tiết mục chào mừng năm mới 2026.

Ảnh: Bảo Giang

* Từ 20h tối 31/12, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng), trước khi chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào năm mới” diễn ra, Nhà hát chèo Xứ Đông trình diễn vở “Hiền sĩ xứ Đông”. Tác phẩm do TS Trần Đình Ngôn, cây bút gạo cội của sân khấu chèo đương đại viết kịch bản; đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường dàn dựng; Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam phụ trách phần âm nhạc. Cùng sự tham gia của tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát chèo Xứ Đông.

Từ 22h ngày 31/12, Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng chào năm mới 2026" sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị) và Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng (phường Hồng Bàng). Tại hai địa điểm trên sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa vào lúc 0h00 ngày 1/1/2026 để chào mừng năm mới 2026.

Ảnh: Hải Ninh

* Nghệ An tổ chức bắn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật countdown với chủ đề “Nghệ An chào 2026 – Hào khí Sông Lam”, diễn ra tại Quảng trường Ánh sáng – VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò).

Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, chương trình chào đón năm mới 2026 diễn ra với phần trình diễn nghệ thuật, nghi thức countdown và màn pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút.

Ảnh: Thanh Hà

* Nằm trong chương trình Festival hoa kiểng Sa Đéc lần 2, ngày cuối cùng của năm 2025, từ buổi chiều đông đảo người dân đã có mặt rất đông tại khu vực Quảng trường Sa Đéc để tham dự các chương trình nghệ thuật chào đón năm mới.

Ảnh: Thuan Phan

19h20: Dòng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm càng ngày càng đông

Ảnh: Gia Đạt

19h15: Tại điểm cầu Lâm Đồng, công tác chuẩn bị tại phường Phan Thiết - một trong ba địa điểm countdown tại tỉnh Lâm Đồng, công tác chuẩn bị đã bắt đầu hoàn tất.

Ảnh: Bảo Giang

19h00: dòng người đa phần là các bạn trẻ đồ về khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm từ sớm để xem chương trình countdown.

Ảnh: Anh Sơn

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, cả thế giới hân hoan chào đón năm mới 2026 với những lễ hội ánh sáng và âm nhạc hoành tráng.

Quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bước sang năm mới, tiếp đến là các nước láng giềng Samoa và Tonga. Nhiều thành phố lớn trên thế giới đón năm mới bằng những màn pháo hoa đặc sắc cùng với phong tục đón năm mới độc đáo mang thông điệp về một sự khởi đầu mới rạng rỡ, tràn đầy niềm tin vào một tương lai hòa bình, thịnh vượng, hợp tác cùng phát triển.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, trong thông điệp chào năm mới đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “nghiêm túc hành động”, tăng cường đầu tư cho xóa đói giảm nghèo thay vì chi tiêu cho chiến tranh. Ông Guterres nhấn mạnh một thế giới an toàn hơn phải bắt đầu từ việc ưu tiên con người và hành tinh, đồng thời cảnh báo thế giới đang đứng trước ngã rẽ với hàng loạt thách thức như hỗn loạn, bất ổn, chia rẽ, bạo lực, khủng hoảng khí hậu và những vi phạm có hệ thống luật pháp quốc tế.

Hòa cùng thế giới, nhiều tỉnh thành ở Việt Nam sẵn sàng đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới bằng những màn pháo hoa rực rỡ cùng những chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư công phu và hoành tráng.

Năm 2026 là một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước và nhân dân Việt Nam – năm bản lề mở đầu kỷ nguyên tăng trưởng mới. Đây là năm đầu tiên triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục của Chính phủ, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đây cũng là năm của “hành động đột phá, lan tỏa kết quả” trong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những quyết sách lớn, những chương trình hành động cụ thể được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, lan tỏa từ trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến doanh nghiệp và người dân.

Trước thềm năm mới 2026, năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khi trả lời phỏng vấn báo chí đã gửi đi một thông điệp ngắn gọn, chân thành. Với Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc vì sự tin tưởng, vì những hy sinh thầm lặng, vì sự nhẫn nại và nghĩa tình mà đồng bào ta đã dành cho nhau và dành cho đất nước trong những năm nhiều biến động. Tổng Bí thư mong mỗi gia đình đón năm mới bình an; mỗi người bước vào năm mới với một điều giản dị: làm tốt hơn công việc của mình, đời sống vật chất và tinh thần tốt lên từng ngày. Khi hàng triệu điều “tốt hơn” ấy cộng lại, đất nước sẽ mạnh lên một cách bền vững.

Tổng Bí thư cũng mong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở mọi cấp luôn ghi nhớ: chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn; càng có quyền thì càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, liêm chính và sự gương mẫu. Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; việc gì gây phiền cho dân thì phải hết sức tránh; điều gì sai thì phải sửa, điều gì tốt thì phải bảo vệ.

Với bạn bè và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn trân trọng thiện chí, tin cậy và hợp tác. “Chúng tôi mong muốn cùng các quốc gia, tổ chức và nhân dân trên thế giới xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển; Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm, cùng chung tay giải quyết những thách thức chung như biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, phát triển bao trùm, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi tin rằng những điều tốt đẹp nhất luôn bắt đầu từ sự tôn trọng lẫn nhau, từ đối thoại chân thành và từ những hợp tác mang lại lợi ích cho nhân dân các nước và các dân tộc trên thế giới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.