Diễn biến mới vụ cán bộ làm mất sổ đỏ của dân ở Bắc Ninh

Trong số 46 hộ dân ở khu phố Vũ Dương (Bồng Lai, Bắc Ninh) có đơn thư về việc cán bộ làm mất sổ đỏ, đến nay còn 40 hộ chưa nhận được sổ.

Ngày 31/12, tại buổi họp báo thông tin về kinh tế - xã hội năm 2025, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi tiến trình giải quyết vụ cán bộ xã Bồng Lai (thị xã Quế Võ cũ, nay là phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân tại khu phố Vũ Dương trong quá trình giao, nhận, lưu trữ.

Nhiều hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) đã bị xã Bồng Lai cũ làm mất sổ đỏ được cấp từ năm 2000.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đã yêu cầu phường Bồng Lai báo cáo sự việc.

Theo đó, tháng 12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhận được báo cáo của phường Bồng Lai, thấy một số số liệu chưa chính xác. Bởi vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh yêu cầu phường Bồng Lai tiếp tục rà soát lại trong 46 hộ mất sổ đỏ; hộ nào thuộc thẩm quyền phường thì phường Bồng Lai giải quyết, đối tượng nào thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh thì sở giải quyết.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Bồng Lai cho biết, sau khi rà soát lại theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, trong 46 hộ ở khu phố Vũ Dương có đơn thư về vụ việc, đến nay còn 40 hộ ở phường Bồng Lai chưa nhận được sổ đỏ. Các hộ dân này có đề nghị cấp lại sổ đỏ nên thẩm quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, sở này yêu cầu UBND phường Bồng Lai tiếp tục rà soát lại, đồng thời đã cử 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai đến UBND phường Bồng Lai để phối hợp giải quyết vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đắc Ninh (người dân bị mất sổ) cho biết: "Sau khi báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, tỉnh Bắc Ninh đã có chỉ đạo. Thế nhưng, đến nay chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính thức đến khi nào xã Bồng Lai sẽ trả lại sổ đỏ mà xã đã làm mất. Khi lên xã hỏi thì cán bộ xã cho biết, việc cấp lại thuộc trách nhiệm của Văn phòng quản lý đất đai, ngược lại khi lên Văn phòng đăng ký đất đai thì cán bộ lại nói trách nhiệm thuộc xã. Vậy đơn vị nào mới có trách nhiệm cấp lại sổ cho chúng tôi. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh sát sao chỉ đạo đòi lại quyền lợi cho người dân chúng tôi".

Cùng trao đổi, bà Nguyễn Thị Mai (người dân bị mất sổ) chia sẻ bức xúc vì sổ đỏ của gia đình không biết khi nào sẽ đòi được. Bà Mai cũng bày tỏ nguyện vọng các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sẽ giám sát đòi lại quyền lợi cho người dân.

Trước đó, vụ việc 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị xã Bồng Lai cũ làm mất sổ đỏ được cấp từ năm 2000, đã được Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh.

Tại văn bản số 330/CV-UBND của UBND phường Bồng Lai, có nêu thông tin kiểm tra việc giao, nhận sổ đỏ của một số hộ dân theo Quyết định 3763/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND thị xã Quế Võ (cũ). Qua xác minh, tổ kiểm tra bước đầu xác định, sổ đỏ của 46 hộ gia đình, cá nhân tại phố Vũ Dương đã có và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính. Hiện nay đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được sổ đỏ.