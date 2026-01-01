Khởi tố đối tượng tàng trữ pháo 'lậu' ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Ngày 01/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chí Cung (SN: 1964, trú tại thôn 2, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Đối tượng Trần Chí Cung cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h05 ngày 28/12/2025, Công an xã Hương Khê phát hiện, bắt quả tang Trần Chí Cung đang có hành vi tàng trữ hơn 10 kg pháo nổ.

Làm việc tại cơ quan Công an, Trần Chí Cung khai nhận đã mua số pháo nêu trên từ một người không quen biết vào khoảng tháng 7/2025, với mục đích sử dụng cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

