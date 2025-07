Tạm giữ 14 đối tượng gây thương tích cho 2 người đi đường

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn TP. Hội An.

Trước đó, vào khoảng 8h45 ngày 6/6, Công an phường Tân An (TP Hội An) tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Trần H. (trú phường Tân An) về việc con trai ông là Nguyễn Tuấn K. (SN 2012) đang ngồi ăn sáng tại quán đối diện số nhà 44 Huỳnh Thúc Kháng thì bị một thanh niên cầm dao chém vào người gây thương tích.