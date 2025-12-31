Hà Nội

Xã hội

Trúng đậm mẻ cá ngứa, ngư dân Nghệ An 'đút túi' 500 triệu đồng

Sau một đêm vươn khơi, bám biển, đội tàu của anh Thanh ở phường Cửa Lò (Nghệ An) trúng đậm mẻ cá ngứa có giá trị kinh tế cao, 'đút túi' khoảng 500 triệu đồng.

Thanh Hà

Ngày 31/12, thông tin từ ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, một đội tàu của địa phương vừa khai thác được sản lượng cá ngứa lớn nhất từ trước tới nay ở phường này.

Ngay khi tàu về đến cảng, đại diện Đảng ủy, UBND phường và các đoàn thể đã có mặt để động viên, tặng cờ thi đua, khích lệ ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.

z7385835136001-e5b8fff142808eaa34cb6425944ca3fb.jpg
Sau chuyến ra khơi một ngày một đêm, tàu của anh Thanh đánh bắt được 5,5 tấn hải sản, trong đó có 1,5 tấn cá ngứa.

Đội tàu trúng đậm do anh Nguyễn Văn Thanh, trú khối Yên Đình, phường Cửa Lò, làm chủ. Sau chuyến ra khơi một ngày một đêm, tàu của anh Thanh đánh bắt được 5,5 tấn hải sản, trong đó có 1,5 tấn cá ngứa - loài cá đặc sản được thị trường ưa chuộng vì chất lượng thịt thơm, ngọt, giàu giá trị dinh dưỡng.

Theo nhiều ngư dân địa phương, việc khai thác được lượng cá ngứa lớn như vậy là điều rất hiếm xảy ra trong nhiều năm qua.

z7385835114237-d2906e33c3cb7c6ee8e14e87a836d0e1.jpg
Cá lú còn gọi là cá ngứa, là loài cá có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng.

Hiện, giá cá ngứa trên thị trường dao động 350.000-370.000 đồng/kg, vào dịp Tết Nguyên đán, mức giá có thể tăng lên khoảng 500.000 đồng/kg.

Với sản lượng 1,5 tấn cá ngứa, đội tàu của anh Thanh thu về khoảng 500 triệu đồng chỉ trong một chuyến biển.

Nhiều năm qua, phường Cửa Lò triển khai chương trình đồng hành cùng ngư dân thông qua các hoạt động tuyên dương, khen thưởng linh hoạt.

z7385835161887-e31e466f3b332a483d7a1d5fefae6838.jpg
Giá cá ngứa trên thị trường dao động 350.000-370.000 đồng/kg, vào dịp Tết Nguyên đán, mức giá có thể tăng lên khoảng 500.000 đồng/kg.

Những hình thức động viên kịp thời này đã tạo khí thế thi đua sản xuất, khuyến khích ngư dân tiếp tục bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Việc trúng mẻ cá ngứa lớn dịp cuối năm là tín hiệu tích cực, góp phần động viên ngư dân phường Cửa Lò tiếp tục vươn khơi bám biển, kỳ vọng những chuyến biển bội thu trong năm mới.

