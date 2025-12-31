Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Quốc gia nào đón năm mới 2026 sớm nhất và muộn nhất?

Kiribati, cụ thể là quần đảo Line bao gồm Kiritimati (đảo Giáng Sinh), là quốc gia đầu tiên đón năm mới 2026.

An An (Theo bombaytimes)

Bombay Times đưa tin, những nơi đầu tiên đón chào năm mới 2026 là các quốc đảo và vùng lãnh thổ nằm gần nhất với Đường phân giới quốc tế ở Thái Bình Dương. Kiribati, cụ thể là quần đảo Line bao gồm Kiritimati (Đảo Giáng Sinh), sẽ là quốc gia đầu tiên đón năm mới 2026.

Các đảo này sử dụng múi giờ UTC+14, múi giờ sớm nhất trên thế giới. Ở Kiribati, nhiều hoạt động được tổ chức để "chia tay" năm cũ và chào đón năm mới. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Kiribati sum họp, quây quần bên nhau cũng như giao lưu và chia sẻ niềm vui.

nammoi.png
Ảnh minh họa: BT.

Sau Kiribati, một số vùng ở phía đông nước Nga và các quốc đảo như Tonga và Samoa, New Zealand với các thành phố như Auckland và Wellington,...cũng nối gót, tổ chức các hoạt động đón Giao thừa tạm biệt năm cũ 2025.

Những nơi bước sang năm mới 2026 muộn nhất nằm ngay phía tây Đường phân giới quốc tế. Vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, cùng với đảo Baker và đảo Howland, nằm trong số những khu vực cuối cùng bước sang ngày 1/1/2026.

Các khu vực này sử dụng múi giờ UTC−11, chậm hơn gần một ngày so với những nơi đón năm mới sớm nhất. Khi đồng hồ điểm nửa đêm ở Samoa thuộc Mỹ, phần lớn thế giới đã trải qua trọn một ngày của năm mới.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thế giới đón năm mới 2024

Nguồn video: THĐT
#Đón Năm Mới 2026 Sớm Nhất #Đón Giao Thừa 2025-2026 #Nơi đón năm mới 2026 sớm nhất #quốc gia đón năm mới 2026 sớm nhất #đảo Giáng Sinh

Bài liên quan

Thế giới

Cuộc sống ở thành phố Mumbai qua ảnh

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia đường phố Shanth Kumar phần nào hé lộ cuộc sống của người dân ở thành phố Mumbai, Ấn Độ.

mumbai1.png
Trong ảnh, một người phụ nữ bán bóng bay nhiều màu sắc tại bãi biển Girgaum Chowpatty ở Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn ảnh: Shanth Kumar/Bored Panda)
mumbai2.png
Hai bé trai có cách tránh nóng đặc biệt giữa những thách thức của cuộc sống đô thị.
Xem chi tiết

Thế giới

Cuộc sống thường nhật tại thành phố chiến lược ở Congo

Tân Hoa Xã đã đăng tải loạt ảnh phần nào hé lộ cuộc sống hiện tại của người dân ở thành phố Uvira, tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.

congo1.jpg
Theo Tân Hoa Xã, tại Uvira, một thành phố chiến lược phía đông Congo, người dân đã dọn dẹp đường phố, các cửa hàng thận trọng mở cửa trở lại và mọi người dần quay trở lại cuộc sống bình thường sau những cuộc giao tranh gần đây giữa nhóm vũ trang M23 và Quân đội Congo. Ảnh: Người dân vận chuyển hàng hóa bằng xe đạp tại Uvira, tỉnh Nam Kivu, ngày 15/12/2025. (Nguồn ảnh: Xinhua)
congo2.jpg
Bên trong một khu chợ địa phương khá đông đúc ở Uvira ngày 15/12/2025.
Xem chi tiết

Thế giới

Hình ảnh tuyết rơi trắng xóa ở thành phố New York

Tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực ở thành phố New York (Mỹ) trong mùa đông năm nay.

new1.png
Theo ABC7, trận tuyết rơi diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay đã phủ một lớp tuyết dày lên nhiều khu vực ở nước Mỹ, trong đó có thành phố New York. Ảnh: Fox5.
new1.jpg
Công viên Trung tâm ở New York ghi nhận lượng tuyết rơi dày khoảng 7 cm. Ảnh: Người dân tham quan Công viên Trung tâm dưới trời tuyết rơi ngày 14/12. Ảnh: Xinhua News.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.