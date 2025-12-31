Quốc gia nào đón năm mới 2026 sớm nhất và muộn nhất?

Bombay Times đưa tin, những nơi đầu tiên đón chào năm mới 2026 là các quốc đảo và vùng lãnh thổ nằm gần nhất với Đường phân giới quốc tế ở Thái Bình Dương. Kiribati, cụ thể là quần đảo Line bao gồm Kiritimati (Đảo Giáng Sinh), sẽ là quốc gia đầu tiên đón năm mới 2026.

Các đảo này sử dụng múi giờ UTC+14, múi giờ sớm nhất trên thế giới. Ở Kiribati, nhiều hoạt động được tổ chức để "chia tay" năm cũ và chào đón năm mới. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Kiribati sum họp, quây quần bên nhau cũng như giao lưu và chia sẻ niềm vui.

Ảnh minh họa: BT.

Sau Kiribati, một số vùng ở phía đông nước Nga và các quốc đảo như Tonga và Samoa, New Zealand với các thành phố như Auckland và Wellington,...cũng nối gót, tổ chức các hoạt động đón Giao thừa tạm biệt năm cũ 2025.

Những nơi bước sang năm mới 2026 muộn nhất nằm ngay phía tây Đường phân giới quốc tế. Vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, cùng với đảo Baker và đảo Howland, nằm trong số những khu vực cuối cùng bước sang ngày 1/1/2026.

Các khu vực này sử dụng múi giờ UTC−11, chậm hơn gần một ngày so với những nơi đón năm mới sớm nhất. Khi đồng hồ điểm nửa đêm ở Samoa thuộc Mỹ, phần lớn thế giới đã trải qua trọn một ngày của năm mới.

