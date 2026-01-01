Giữa trưa ngày đầu năm, xe cộ 'đứng bánh' trên đường dẫn cao tốc

Hà Nội

Xã hội

Đến 12h trưa ngày 1/1/2026, hàng nghìn ô tô, xe khách... "đứng bánh" trên đường dẫn váo cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD). Nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi vì ún tắc kéo dài.

Đăng Lê
Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống từ sáng sớm cùng ngày, hàng vạn ô tô con, xe khách từ các hướng đường như Võ Nguyên Giáp (xa lộ Hà Nội cũ), Mai Chí Thọ, Lương Định Của đổ về đường dẫn để lên cao tốc HLD để về các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.
Phần lớn các loại phương tiện này chở khách cũng như các gia đình đi du lịch, về quê nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày (từ 1/1 đến 4/1) và các điểm du lịch nổi tiếng như biển Nha Trang, Cà Ná, Mũi Né, Đà Lạt...
Cùng với đó là lượng xe tải, container... "không nghĩ Tết" lưu thông đông đúc đã tạo nên áp lực, gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ngay nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP HCM) kéo dài đến đường dẫn vào cao tốc HLD.
Ô tô, xe khách, xe tải "chôn bánh" trên đường Mai Chí Thọ (hướng từ đường Võ Nguyên Giáp vào).
Lực lượng thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) và Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) đã nỗ lực phân luồng, điều tiết cũng như hướng dẫn các phương tiện tìm hướng đi phù hợp để giảm áp lực quá lớn xe cộ lên cao tốc (theo hướng từ TP HCM về các tỉnh).
Xe cộ xếp hàng dài trên đường Mai Chí Thọ hướng từ hầm Thủ Thiêm, Đồng Văn Cống về đường dẫn để vào cao tốc HLD.
Đường dẫn vào cao tốc HLD trưa 1/1/2026 trở nên quá tải vì xe cộ đổ vào để về các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và các điểm du lịch biển nổi tiếng.
Xe "chôn bánh" có thời điểm suốt nhiều phút.
Người nghỉ lễ mệt mỏi chờ đợi để thoát khỏi "nút thắt" kẹt cứng ở đường dẫn vào cao tốc tại nút giao An Phú (TP HCM).
Đăng Lê
