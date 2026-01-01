Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thức uống được ví như 'nhân sâm xanh' giúp làm chậm quá trình lão hóa

Sống Khỏe

Thức uống được ví như 'nhân sâm xanh' giúp làm chậm quá trình lão hóa

Được người Nhật xem như “nhân sâm xanh”, nước ép xanh làm từ rau lá đậm giàu dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, giữ dáng, đẹp da và giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Vân Giang (Tổng hợp)
Người Nhật Bản từ lâu nổi tiếng với tuổi thọ cao và lối sống lành mạnh. Bí quyết của họ không nằm ở những phương pháp phức tạp mà hiện diện trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là chế độ ăn uống ưu tiên thực phẩm tự nhiên. Ảnh minh hoạ
Người Nhật Bản từ lâu nổi tiếng với tuổi thọ cao và lối sống lành mạnh. Bí quyết của họ không nằm ở những phương pháp phức tạp mà hiện diện trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là chế độ ăn uống ưu tiên thực phẩm tự nhiên. Ảnh minh hoạ
Trong đó, nước ép xanh thức uống quen thuộc của nhiều gia đình Nhật được ví như “nhân sâm xanh” nhờ khả năng bồi bổ sức khỏe toàn diện, hỗ trợ phòng bệnh và chăm sóc sắc đẹp. Ảnh minh họa
Trong đó, nước ép xanh thức uống quen thuộc của nhiều gia đình Nhật được ví như “nhân sâm xanh” nhờ khả năng bồi bổ sức khỏe toàn diện, hỗ trợ phòng bệnh và chăm sóc sắc đẹp. Ảnh minh họa
Giá trị của nước ép xanh nằm ở thành phần giàu vitamin, khoáng chất, enzyme và các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Một trong những nguyên liệu thường thấy là cải xoăn – loại rau được mệnh danh là “vua của các loại rau xanh đậm”. Cải xoăn chứa nhiều vitamin A, C, K, beta-carotene, lutein cùng các hợp chất polyphenol và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, đồng thời hỗ trợ giải độc và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa
Giá trị của nước ép xanh nằm ở thành phần giàu vitamin, khoáng chất, enzyme và các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Một trong những nguyên liệu thường thấy là cải xoăn – loại rau được mệnh danh là “vua của các loại rau xanh đậm”. Cải xoăn chứa nhiều vitamin A, C, K, beta-carotene, lutein cùng các hợp chất polyphenol và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, đồng thời hỗ trợ giải độc và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, lá lúa mạch non là thành phần truyền thống của nước ép xanh Nhật Bản. Loại lá này có vị ngọt nhẹ, dễ uống, giàu chất xơ, sắt và enzyme SOD – chất chống oxy hóa quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa. Khi thu hoạch đúng độ, lá lúa mạch còn chứa GABA và magie, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể thư giãn. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, lá lúa mạch non là thành phần truyền thống của nước ép xanh Nhật Bản. Loại lá này có vị ngọt nhẹ, dễ uống, giàu chất xơ, sắt và enzyme SOD – chất chống oxy hóa quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa. Khi thu hoạch đúng độ, lá lúa mạch còn chứa GABA và magie, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể thư giãn. Ảnh minh họa
Lá lúa mì non cũng thường được sử dụng thay thế hoặc kết hợp, nhờ hàm lượng khoáng chất cao, giúp cung cấp năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ảnh minh họa
Lá lúa mì non cũng thường được sử dụng thay thế hoặc kết hợp, nhờ hàm lượng khoáng chất cao, giúp cung cấp năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ảnh minh họa
Tảo xanh là một nguyên liệu khác góp phần làm nên danh tiếng của nước ép xanh. Nhờ cấu trúc tế bào hoàn chỉnh, tảo xanh chứa protein, axit amin thiết yếu, vitamin, khoáng chất và DHA. Đây là nguồn dinh dưỡng được đánh giá cao trong nhiều nghiên cứu và được người Nhật sử dụng rộng rãi trong cả thực phẩm lẫn đồ uống hằng ngày. Ảnh minh họa
Tảo xanh là một nguyên liệu khác góp phần làm nên danh tiếng của nước ép xanh. Nhờ cấu trúc tế bào hoàn chỉnh, tảo xanh chứa protein, axit amin thiết yếu, vitamin, khoáng chất và DHA. Đây là nguồn dinh dưỡng được đánh giá cao trong nhiều nghiên cứu và được người Nhật sử dụng rộng rãi trong cả thực phẩm lẫn đồ uống hằng ngày. Ảnh minh họa
Ngoài ra, cây ashitaba – một loại thảo mộc đặc trưng của Nhật Bản cũng thường xuất hiện trong công thức nước ép xanh. Ashitaba giàu chất xơ, beta-carotene, vitamin nhóm B, kali và vitamin C, đồng thời chứa chalcone, hợp chất hiếm được cho là có lợi cho quá trình trao đổi chất và làn da. Ảnh minh họa
Ngoài ra, cây ashitaba – một loại thảo mộc đặc trưng của Nhật Bản cũng thường xuất hiện trong công thức nước ép xanh. Ashitaba giàu chất xơ, beta-carotene, vitamin nhóm B, kali và vitamin C, đồng thời chứa chalcone, hợp chất hiếm được cho là có lợi cho quá trình trao đổi chất và làn da. Ảnh minh họa
Nhờ sự kết hợp của các nguyên liệu xanh đậm giàu dưỡng chất, nước ép xanh được nhiều người Nhật sử dụng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Thức uống này giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, góp phần giữ dáng, cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Với hàm lượng calo thấp nhưng giàu vitamin và khoáng chất, nước ép xanh đặc biệt phù hợp với người ít ăn rau, người muốn kiểm soát cân nặng hoặc theo đuổi lối sống khỏe mạnh. Ảnh minh họa
Nhờ sự kết hợp của các nguyên liệu xanh đậm giàu dưỡng chất, nước ép xanh được nhiều người Nhật sử dụng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Thức uống này giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, góp phần giữ dáng, cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Với hàm lượng calo thấp nhưng giàu vitamin và khoáng chất, nước ép xanh đặc biệt phù hợp với người ít ăn rau, người muốn kiểm soát cân nặng hoặc theo đuổi lối sống khỏe mạnh. Ảnh minh họa
Cách chế biến nước ép xanh khá đơn giản. Các nguyên liệu tươi được làm sạch, ép lấy nước hoặc xay nhuyễn rồi pha loãng với nước lọc. Để dễ uống hơn, có thể thêm một lượng nhỏ mật ong, trái cây hoặc protein đậu nành. Nước ép nên được sử dụng ngay sau khi chế biến, tránh để quá lâu để đảm bảo hàm lượng dưỡng chất, đồng thời có thể giữ lại một phần bã nhằm tăng lượng chất xơ cho cơ thể. Ảnh minh họa
Cách chế biến nước ép xanh khá đơn giản. Các nguyên liệu tươi được làm sạch, ép lấy nước hoặc xay nhuyễn rồi pha loãng với nước lọc. Để dễ uống hơn, có thể thêm một lượng nhỏ mật ong, trái cây hoặc protein đậu nành. Nước ép nên được sử dụng ngay sau khi chế biến, tránh để quá lâu để đảm bảo hàm lượng dưỡng chất, đồng thời có thể giữ lại một phần bã nhằm tăng lượng chất xơ cho cơ thể. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Lợi ích nước ép xanh #Thành phần rau củ giàu dinh dưỡng #Chống lão hóa tự nhiên #Nguồn dưỡng chất từ cải xoăn #tảo xanh #Hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT