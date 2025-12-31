Khởi tố 3 đối tượng ở Nghệ An tàng trữ pháo nổ

Ngày 31/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 03 đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo).

Theo đó, ngày 26/12, tại khu vực đường liên thôn thuộc khối Hồng Liên, phường Vinh Hưng (Nghệ An) Tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đồng chủ trì với Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, kiểm tra 01 đối tượng ôm 01 thùng carton bên trong có 03 khối pháo loại 36 quả.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Thìn (SN 1990, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) khai nhận số pháo trên đang trên đường đưa đi sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thìn, tổ công tác tiếp tục phát hiện 26 khối pháo nổ được cất giấu tại phòng ngủ. Đối tượng khai nhận số pháo này của Nguyễn Thị Trà Hương (SN 1997, trú xã Trung Lộc, Nghệ An), là em ruột của Thìn gửi tại nhà mình. Tổng trọng lượng số pháo thu giữ là 31,9kg.

Ngày 27/12, nhận thấy bản thân có liên quan đến sự việc này, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Vinh Hưng, Nghệ An) đến cơ quan Công an để đầu thú. Tuấn khai nhận mua số pháo trên rồi đưa cho hai đối tượng còn lại nhằm mục đích chia nhau sử dụng dịp Tết Nguyên đán.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

