Xử phạt người phụ nữ ở Lào Cai chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Chị Q thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật trong việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và không bị các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo.

Ngày 31/12, Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Người phụ nữ tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh đối ngoại chủ động phối hợp với Công an phường Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Q.P” chia sẻ bài viết từ trang mạng xã hội “Nhật ký yêu nước” với nội dung liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước có tính chất trái chiều, kích động, gây hoang mang dư luận, kèm theo hình ảnh đồng chí Tổng Bí thư.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh đối ngoại và Công an phường Lào Cai xác định chủ tài khoản Facebook nêu trên là chị T.T.Q (sinh năm 1988, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Công an phường đã mời chị T.T.Q đến trụ sở để làm việc. Tại buổi làm việc, chị Q thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, cho biết do thiếu hiểu biết pháp luật trong việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và không bị các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung), Công an phường Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chị T.T.Q về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Đồng thời, yêu cầu cá nhân vi phạm gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.