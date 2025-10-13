Nhóm thanh thiếu niên gây rối, chém vào xe máy người đi đường tại Tuyên Quang

Nhóm đối tượng có hành vi lấy dao rượt đuổi 2 người, ném vỏ chai bia, ném đá trên đường và chém xe máy của người đi đường.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 12/10, Công an phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang) nhận được tin báo, tại khu vực ngã 3 giao nhau giữa đường Lý Thường Kiệt và phố Phạm Hồng Cao thuộc tổ 3 Ngọc Hà, phường Hà Giang 2 xuất hiện một nhóm thanh niên có hành vi gây rối, làm mất an ninh trật tự rồi bỏ trốn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Công an phường Hà Giang 2 đã phối hợp với tổ công tác thực hiện kế hoạch 424 và đội 113 cơ sở Hà Giang nhanh chóng huy động lực lượng, truy tìm đối tượng và xác minh làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng" của nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn.

Qua xác minh, truy xét, cơ quan công an xác định một nhóm gồm 6 đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn phường Hà Giang 2 có hành vi lấy dao rượt đuổi 2 người, ném vỏ chai bia, ném đá trên đường và chém xe máy của người đi đường vào tối 11/10.

Quá trình xác định hiện trường, Công an phường Hà Giang 2 thu giữ dao, đá, cuốc, gậy bằng kim loại, mũ bảo hiểm, xe máy... là tang vật được các đối tượng sử dụng trong vụ việc. Công an phường Hà Giang 2 đã tiến hành bàn giao người và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

