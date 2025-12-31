Hà Nội

Công an Cao Bằng phát hiện 5.760kg nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng 5.760kg không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị CSGT Cao Bằng phát hiện.

Bảo Ngân

Ngày 31/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026, rạng sáng cùng ngày, trên tuyến đường thuộc địa phận xã Nguyễn Huệ (tỉnh Cao Bằng), lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 99C-02x.xx do ông P.T.V điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.

cats-2916.jpg
Chiếc xe ô tô chở 240 bao nguyên liệu thuốc lá, với tổng khối lượng 5.760kg không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, với tổng khối lượng 5.760kg. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa.

Phòng CSGT chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an xã Nguyễn Huệ (Cao Bằng) đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe đưa toàn bộ phương tiện cùng số hàng hóa về trụ sở Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. (Nguồn: VTV).

