Mai anh đào đua nở, khách về khu du lịch sinh thái Măng Đen tăng cao

Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen với chủ đề “Sắc hồng giữa đại ngàn” diễn ra tại xã Măng Đen, từ ngày 1 - 4/1/2026, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên của khu du lịch sinh thái Măng Đen.

Mai anh đào Măng Đen đua nở chào đón năm mới 2026. Ảnh CTV

Đây là hoạt động thường niên được tỉnh tổ chức nhằm phục vụ người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng ngoạn vẻ đẹp của vùng đất được mệnh danh là “Đà Lạt thứ 2”

Những ngày cuối năm 2025, hoa anh đào tại Măng Đen chớm nở. Lượng khách tăng nhanh khiến nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn đã được đặt kín phòng

Du khách thích thú chụp ảnh cùng mai anh đào. Ảnh: MANG ĐEN Homstay

Nổi bật là lễ khai mạc kết hợp chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng năm mới; lễ hội khinh khí cầu bay giữa mùa hoa; chương trình nghệ thuật “Măng Đen ngày mới”; hội chợ ẩm thực - OCOP; phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen năm 2026.

Phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen năm 2026. Ảnh Măng Đen Homstay

Cùng với đó là Giải Pickleball “Ươm mầm xanh cho Măng Đen”; hoạt động trải nghiệm pha chế thủ công và thưởng thức cà phê đặc sản Măng Đen; các tour du lịch sinh thái tham quan hồ Đăk Ke, rừng thông 60 năm, chùa Khánh Lâm và các điểm đến tiêu biểu khác.

Rất nhiều du khách từ các địa phương đã sớm có mặt tại Măng Đen để ngắm hoa anh đào, tham quan, chụp ảnh và cảm nhận không khí trong lành của cao nguyên. Lượng khách tăng nhanh khiến nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn đã được đặt kín phòng.

Sân khấu đã hoàn thành sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Ảnh Nguoimangden

Bên cạnh các hoạt động tham quan, thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên, du khách còn có thể chung tay kiến tạo không gian xanh cho Măng Đen thông qua việc tham gia Giải Pickleball “Ươm mầm xanh Măng Đen”. Nguồn thu được từ giải đấu sẽ được sử dụng để mua cây giống trồng phủ xanh Măng Đen...

Homestay Chàng Thơ Villa nổi lên như một viên ngọc giữa rừng thông, đã kín phòng. Ảnh: Chàng Thơ Villa – Homestay Măng Đen

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Bạch Thị Mân cho biết, để phục vụ du khách tốt nhất, Sở đã yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ phòng ốc, bảo đảm chất lượng dịch vụ, không đẩy giá phòng lên cao. Ngoài ra, Sở cũng đã lên phương án phối hợp với địa phương chủ động bố trí các cơ sở lưu trú lân cận, sẵn sàng tiếp nhận và phục vụ du khách khi lượng khách tăng cao, không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ ở cho du khách.