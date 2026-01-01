Hà Nội

Xã hội

Từ 1/1/2026, những ai được tăng lương?

Ngay đầu năm 2026, lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng 7,2%, thu nhập tăng thêm được áp dụng tại nhiều địa phương...

Thiên Tuấn

Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ 1/1/2026.

TĂNG 250.00 - 350.000 ĐỒNG SO VỚI NĂM 2025

Việc tăng lương tối thiểu áp dụng cho 3 nhóm. Thứ nhất là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

luong-171980836097713531842.jpg

Thứ hai là người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động bao gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận.

Thứ ba là các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Theo đó, lương tối thiểu sẽ tăng 250.000-350.000 đồng so với năm 2025.

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HƯỞNG THU NHẬP TĂNG THÊM

Theo Nghị quyết về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội thống nhất tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên địa bàn ngay từ đầu năm 2026.

Nghị quyết quy định 2 nhóm được thụ hưởng chính sách này. Trong đó, nhóm thứ nhất là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Nhóm thứ 2 được hưởng thu nhập tăng thêm là người làm trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý và các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố Hà Nội.

Mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định.

Mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Liên quan đến phương án chi tăng thêm, nghị quyết quy định rõ, mức 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có.

Còn 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại theo số biên chế hiện có hằng tháng để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

TĂNG LƯƠNG KHỞI ĐIỂM CHO BÁC SĨ MỚI RA TRƯỜNG

Theo Nghị quyết 261/2025/QH15 quy định chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Bên cạnh đó, người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Đồng thời, người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; tối thiểu 70% đối với trường hợp không thuộc điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 261/2025/QH15.

3 chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2026

Chào đón năm 2026 là 3 chính sách mới về tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực...

Tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động; Tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế; Bậc lương nhà giáo sẽ là 3 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Kiến thức cần biết

Tin mới

