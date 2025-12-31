Hà Nội

Kho tri thức

Vì sao thi thể nhà leo núi mãi nằm trên đỉnh Everest?

Khi chinh phục đỉnh Everest, một số nhà leo núi đã gặp tai nạn và qua đời. Thi thể của họ mãi chưa thể đưa xuống núi dù nhiều năm đã trôi qua. Vì sao lại vậy?

Đỉnh Everest cao khoảng 8.848m là mục tiêu chinh phục của nhiều nhà leo núi trên thế giới. Ngọn núi giảm độ cao 2,4 cm sau trận động đất xảy ra tại Nepal ngày 25/4/2015 và đã dịch chuyển 3 cm về phía tây nam. Dù vậy, Everest vẫn là đỉnh núi cao nhất trên Trái đất so với mực nước biển. Ảnh: Shutterstock.
Đỉnh Everest cao khoảng 8.848m là mục tiêu chinh phục của nhiều nhà leo núi trên thế giới. Ngọn núi giảm độ cao 2,4 cm sau trận động đất xảy ra tại Nepal ngày 25/4/2015 và đã dịch chuyển 3 cm về phía tây nam. Dù vậy, Everest vẫn là đỉnh núi cao nhất trên Trái đất so với mực nước biển. Ảnh: Shutterstock.
Nhiều nhà leo núi quyết tâm chinh phục đỉnh Everest dù biết đối mặt với những nguy hiểm tới tính mạng. Thêm nữa, chi phí cho chuyến leo núi khá cao, khoảng 25.000 - 75.000 USD. Ảnh: Shutterstock.
Nhiều nhà leo núi quyết tâm chinh phục đỉnh Everest dù biết đối mặt với những nguy hiểm tới tính mạng. Thêm nữa, chi phí cho chuyến leo núi khá cao, khoảng 25.000 - 75.000 USD. Ảnh: Shutterstock.
Không ít nhà leo núi đã chinh phục thành công đỉnh Everest nhưng cũng có một số người kém may mắn hơn. Họ đã gặp sự cố, tai nạn trên đường leo núi và thiệt mạng. Ảnh: STR/Getty Images.
Không ít nhà leo núi đã chinh phục thành công đỉnh Everest nhưng cũng có một số người kém may mắn hơn. Họ đã gặp sự cố, tai nạn trên đường leo núi và thiệt mạng. Ảnh: STR/Getty Images.
Những nguyên nhân tử vong phổ biến hàng đầu của những nhà leo núi chinh phục đỉnh Everest gồm: tuyết lở, bị trượt ngã, tê cóng, khó thở khi càng lên không khí càng loãng đến mức nguy hiểm... Ảnh: Prakash Mathema/Getty Images.
Những nguyên nhân tử vong phổ biến hàng đầu của những nhà leo núi chinh phục đỉnh Everest gồm: tuyết lở, bị trượt ngã, tê cóng, khó thở khi càng lên không khí càng loãng đến mức nguy hiểm... Ảnh: Prakash Mathema/Getty Images.
Thi hài hàng trăm nhà leo núi trở thành những "xác ướp vĩnh hằng" trên ngọn núi Everest. Trải qua nhiều năm, những thi hài này vẫn chưa thể được đưa xuống núi để gia đình an táng. Ảnh: STR/Getty Images.
Thi hài hàng trăm nhà leo núi trở thành những "xác ướp vĩnh hằng" trên ngọn núi Everest. Trải qua nhiều năm, những thi hài này vẫn chưa thể được đưa xuống núi để gia đình an táng. Ảnh: STR/Getty Images.
Trong số này, nổi tiếng là thi thể có tên "Giày xanh" nằm tại một hang động cách đỉnh Everest khoảng 340m. Thi hài này được nhiều người leo núi biết tới, thậm chí nhìn thấy khi chinh phục ngọn núi kỳ vĩ của thế giới. Ảnh: Twitter/Whoacity.
Trong số này, nổi tiếng là thi thể có tên "Giày xanh" nằm tại một hang động cách đỉnh Everest khoảng 340m. Thi hài này được nhiều người leo núi biết tới, thậm chí nhìn thấy khi chinh phục ngọn núi kỳ vĩ của thế giới. Ảnh: Twitter/Whoacity.
Sở dĩ không thể đưa thi hài nhà leo núi tử nạn trên hành trình chinh phục đỉnh Everest xuống núi là vì việc này cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: Shutterstock.
Sở dĩ không thể đưa thi hài nhà leo núi tử nạn trên hành trình chinh phục đỉnh Everest xuống núi là vì việc này cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: Shutterstock.
Ngay cả người Sherpa chuyên dẫn đường lên đỉnh núi cũng đối mặt với rủi ro lớn khi tiếp cận thi thể, đặt thi thể lên xe trượt tuyết rồi đưa xuống núi. Chặng đường xuống núi vô cùng nguy hiểm, gian nan nên những người làm công việc này cũng có thể thiệt mạng. Điển hình là vào năm 1984, 2 nhà leo núi Nepal đã bỏ mạng khi cố gắng đưa một thi thể xuống núi. Ảnh: Shutterstock.
Ngay cả người Sherpa chuyên dẫn đường lên đỉnh núi cũng đối mặt với rủi ro lớn khi tiếp cận thi thể, đặt thi thể lên xe trượt tuyết rồi đưa xuống núi. Chặng đường xuống núi vô cùng nguy hiểm, gian nan nên những người làm công việc này cũng có thể thiệt mạng. Điển hình là vào năm 1984, 2 nhà leo núi Nepal đã bỏ mạng khi cố gắng đưa một thi thể xuống núi. Ảnh: Shutterstock.
Ngoài rủi ro chết người, chi phí vận chuyển một thi thể xuống núi khá đắt đỏ. Gia đình của nhà leo núi quá cố có thể phải chi số tiền lên tới 70.000 USD. Ảnh: Shutterstock.
Ngoài rủi ro chết người, chi phí vận chuyển một thi thể xuống núi khá đắt đỏ. Gia đình của nhà leo núi quá cố có thể phải chi số tiền lên tới 70.000 USD. Ảnh: Shutterstock.
Với những nguyên nhân trên, thi thể các nhà leo núi tử nạn khi chinh phục đỉnh Everest thường bị bỏ lại trên núi. Ảnh: Roberto Schmidt/Getty Images.
Với những nguyên nhân trên, thi thể các nhà leo núi tử nạn khi chinh phục đỉnh Everest thường bị bỏ lại trên núi. Ảnh: Roberto Schmidt/Getty Images.
Tâm Anh (TH)
