Xã hội

Từ ngày 1/1/2026, cẩn trọng tài khoản ngân hàng bị tạm ngừng giao dịch

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện mọi giao dịch ngân hàng.

Thiên Tuấn

Từ ngày 1/1/2026, nhiều tài khoản ngân hàng sẽ bị tạm ngừng các giao dịch chuyển tiền, rút tiền và thanh toán nếu chưa hoàn tất cập nhật thông tin định danh theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Theo các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, khách hàng cá nhân sử dụng hộ chiếu (Passport) để đăng ký tài khoản sẽ không còn đủ điều kiện giao dịch do không đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học.

anh-chup-man-hinh-2026-01-01-luc-112302.png

Được biết, hộ chiếu hiện tại, dù là loại mới vẫn chưa đáp ứng được quy trình đối chiếu sinh trắc học trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn kỹ thuật mà các ngân hàng áp dụng cho quy định mới. Do đó, nhóm khách hàng là công dân Việt Nam đang dùng hộ chiếu để đăng ký tài khoản sẽ không đáp ứng được điều kiện pháp lý để giao dịch kể từ thời điểm ngày 1/1/2026.

Theo thông báo này, để tránh việc tài khoản bị ngừng giao dịch các chức năng thanh toán và rút tiền trên mọi kênh, khách hàng buộc phải đến các chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật thông tin sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc thẻ Căn cước mới.

Quy định này được thực hiện theo Thông tư 17 và 18, chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026, nhằm tăng cường an ninh, phòng chống gian lận và chuẩn hóa dữ liệu khách hàng trong hệ thống ngân hàng.

Theo đó, chỉ các giấy tờ như căn cước công dân gắn chip, thẻ căn cước mới hoặc định danh điện tử VNeID mức độ 2 mới được chấp nhận.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc siết chặt quy trình nhận diện nhằm đảm bảo tính chính xác, tăng cường phòng chống gian lận, giả mạo và chuẩn hóa dữ liệu trong toàn hệ thống ngân hàng.

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

