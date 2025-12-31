Gợi ý 4 món lẩu 'quốc dân' cho mâm tiệc Tết Dương lịch

Tết Dương lịch là dịp lý tưởng để quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói. Lẩu ốc, gà lá é, bò mắm ruốc hay cua đồng đều dễ ăn, hợp mọi miền.

Lẩu ốc – chua thanh, thơm nồng đúng vị ngày đông

Lẩu ốc từ lâu đã trở thành món khoái khẩu của nhiều gia đình miền Bắc mỗi khi trời se lạnh. Điểm hấp dẫn của món ăn này nằm ở phần nước dùng chua dịu, thơm mùi bỗng rượu, hòa quyện cùng vị giòn sần sật của ốc và hương rau sống tươi mát.

Ốc được làm sạch kỹ, luộc cùng sả, gừng, lá chanh để khử mùi tanh rồi lấy phần thịt giòn ngọt. Xương ống ninh kỹ tạo nền nước dùng trong, ngọt tự nhiên. Cà chua được xào sơ cho lên màu đẹp, kết hợp nước me, bỗng rượu, mẻ để tạo vị chua thanh đặc trưng. Điểm nhấn của nồi lẩu là phần mọc ốc làm từ thịt ốc băm trộn giò sống và lá lốt, hấp chín trước khi thả vào nồi.

Khi thưởng thức, lẩu ốc ăn kèm hoa chuối, rau muống, tía tô, lá lốt, đậu rán và chút tóp mỡ béo thơm. Nước lẩu nóng hổi, vị chua dịu nhẹ giúp bữa tiệc ngày đầu năm không bị ngán.

Lẩu gà lá é

Nếu yêu thích vị cay nồng, the mát, lẩu gà lá é là lựa chọn lý tưởng cho mâm tiệc Tết Dương lịch. Món ăn có nguồn gốc từ Phú Yên (nay là Đắk Lắk), gây ấn tượng bởi hương thơm rất riêng của lá é – loại lá có vị cay nhẹ, gần giống húng quế nhưng thanh hơn.

Gà ta được ướp cùng lá é giã nhuyễn, ớt xiêm và gia vị rồi xào săn với sả, hành trước khi nấu cùng nước dừa. Nước lẩu nhờ vậy vừa ngọt tự nhiên vừa béo nhẹ. Măng chua được xào riêng để giữ độ giòn, thả vào nồi khi nước sôi, kết hợp cùng nấm rơm tạo độ hài hòa.

Khi ăn, lá é tươi chỉ nên cho vào sau cùng để giữ mùi thơm đặc trưng. Chén muối chấm pha từ ớt, muối, tiêu, đường, lá é và nước tắc giúp thịt gà thêm đậm vị, rất hợp cho những buổi sum họp đông người.

Lẩu bò nhúng mắm ruốc – đậm đà hương vị miền Trung

Không cầu kỳ nhưng đầy cuốn hút, lẩu bò nhúng mắm ruốc chinh phục thực khách nhờ vị mặn mà, thơm nồng đặc trưng của mắm ruốc – “linh hồn” của ẩm thực miền Trung.

Nước lẩu được nấu từ nước dừa, sả, ớt, mắm ruốc và chút sa tế, thêm thơm cắt lát để cân bằng vị. Khi sôi, mùi mắm ruốc lan tỏa, kích thích vị giác. Thịt bắp bò thái mỏng, ướp nhẹ rồi nhúng tái trong nước lẩu nóng, giữ được độ mềm ngọt tự nhiên.

Món lẩu này ăn kèm rau xanh, nấm, bún, mì hoặc phở đều hợp. Một chén nước chấm pha từ mắm ruốc, nước lẩu và sả ớt băm giúp hương vị thêm tròn đầy, thích hợp cho những buổi tụ họp đầu năm cần món ăn “bắt vị”.

Lẩu cua đồng – ngọt lành, thanh mát dễ ăn

Lẩu cua đồng mang hương vị dân dã nhưng luôn có chỗ đứng trên mâm cỗ gia đình, nhất là khi muốn đổi vị sau những món thịt nhiều đạm. Cua đồng xay lọc kỹ, nấu nhỏ lửa để nổi gạch và thịt cua, tạo phần nước dùng ngọt thanh tự nhiên.

Nước lẩu được nêm vừa phải với mẻ, giữ vị chua nhẹ, không gắt. Phần thịt cua được vớt riêng, thả lại khi ăn để giữ miếng đẹp. Rau ăn kèm gồm mồng tơi, rau dền, mướp, bầu, ngô ngọt và nấm kim châm, giúp món ăn nhẹ bụng, dễ tiêu.

Đặc biệt, lẩu cua đồng có thể biến tấu với tôm, mực, cua biển hoặc mướp nhồi tôm băm, vừa ngon miệng vừa lạ vị, phù hợp cho bữa tiệc sum họp đông người.