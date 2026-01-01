[INFOGRAPHIC] Bí kíp giảm quầng thâm mắt hiệu quả

Sau hàng loạt vụ tai nạn chết người liên quan đến tay nắm cửa ẩn, Trung Quốc đang cấm sử dụng và buộc các nhà sản xuất ôtô phải xem xét lại thiết kế an toàn.
Tết Dương lịch là dịp lý tưởng để quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói. Lẩu ốc, gà lá é, bò mắm ruốc hay cua đồng đều dễ ăn, hợp mọi miền.
Một nồi bò kho ngon là sự kết hợp hài hòa giữa thịt bò giàu dinh dưỡng, nguyên liệu tươi và kỹ thuật tẩm ướp tinh tế, tạo nên hương vị đậm đà khó quên.
Nhờ mẹ chồng chăm cháu nội mới hơn 1 tuổi, con dâu bức xúc khi phát hiện bà làm một việc khiến cháu bé gặp sự cố về sức khỏe.
Mùa tiệc tùng khiến da dễ nhạy cảm, khô căng. Chỉ với vài bước chăm sóc đơn giản, da sẽ trở lại khỏe mạnh, mềm mịn và dễ chịu.
Pantone công bố Cloud Dancer sắc trắng ngà cân bằng ấm lạnh là màu của năm 2026, phản ánh xu hướng tối giản, tìm kiếm bình yên giữa thế giới nhiều biến động.
Bước sang năm 2026, chân váy tối giản, dễ phối và mặc lâu không lỗi mốt được dự báo lên ngôi, trở thành lựa chọn ưu tiên trong tủ đồ phái đẹp.
Dân số Việt Nam sẽ tăng chậm, già hóa nhanh, thiếu nữ trong độ tuổi kết hôn giảm, gây áp lực về chính sách và bảo vệ nhóm dễ tổn thương.
Trổ tài làm bánh crepe sầu riêng tại nhà với lớp vỏ mỏng, kem béo ngậy và hương thơm đặc trưng, món tráng miệng khiến ai cũng mê.
Với những nguyên liệu dễ tìm cùng vài bước chế biến, bạn có thể tự tay làm bánh khúc cây cho mùa Giáng sinh, mang đến hương vị mềm ngọt và không khí đoàn viên.
Theo các chuyên gia tâm lý, ương bướng không hẳn là “hư”, mà thường là tín hiệu cho thấy trẻ đang gặp khó khăn trong việc thể hiện nhu cầu và cảm xúc.
Căn nhà vẫn sáng đèn, 2 đứa trẻ đã yên giấc, nhưng bầu không khí giữa 2 người lớn lại chìm trong sự im lặng. Họ như 2 người xa lạ chung một mái nhà.
Vì bất đồng quan điểm về việc trả lương tháng 13 cho bác giúp việc dịp tết Nguyên đán mà vợ chồng tôi 'chiến tranh lạnh' cả tuần nay.
Người chồng đưa chính vợ mình ra tòa với cáo buộc 'bỏ rơi ác ý', chỉ vì cô từ chối hiến một phần gan để cứu mạng anh.
Nhiều thiếu niên sợ hãi bật khóc khi biết mình mang thai, mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản đã mang đến nhiều hệ lụy.
Chị dâu bỉ bôi tục ăn cỗ lấy phần ở quê tôi. Chị gọi đây là hủ tục cần loại bỏ.
Vừa nhận loạt đồ quê mà thông gia nghèo mang biếu, mẹ chồng tôi lập tức mời bạn bè đến thưởng thức. Khi biết lý do bà làm vậy, mọi người đều xúc động.
Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể tự tay làm bánh cookie trang trí Noel, gửi gắm yêu thương và tạo niềm vui cho gia đình.
Một người đàn ông đã tặng bạn gái căn nhà duy nhất cùng hơn 100.000 tệ (khoảng 370 triệu đồng) và từng ký cam kết sẽ không đòi lại.
Từ nguyên liệu quen thuộc, bò nhúng giấm mang đến món ăn dễ làm, vị chua ngọt hài hòa, thích hợp cho những bữa cơm quây quần, sum vầy.