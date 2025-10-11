Hà Nội

Xã hội

Triệu tập đối tượng ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi

Đang lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi, 3 phương tiện phải dừng lại vì kính chắn gió bị vỡ do có người ném đá từ trên cao xuống.

Hạo Nhiên

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Toàn Lưu và Công an xã Việt Xuyên làm rõ, xác định đối tượng ném đá gây hư hỏng kính chắn gió nhiều ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 8/10, tài xế Trần Quốc Lâm (SN 1982, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo BKS 78H-018.43 di chuyển theo hướng Bắc – Nam.

68ea308e3a036.jpg
Nguyễn B. K.D. đang làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Khi đến khu vực cầu vượt ngang tại Km507+280, đoạn giáp ranh giữa xã Việt Xuyên và xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh), kính chắn gió của xe bất ngờ bị vỡ do có người ném đá từ trên cao xuống.

Cùng thời điểm, hai phương tiện khác cũng phải dừng lại vì kính chắn gió bị hư hỏng với dấu hiệu tương tự.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương phối hợp với Công an các xã liên quan tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng.

68ea306110232.jpg
Ô tô bị ném đá vỡ kính. Ảnh: CACC.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ người thực hiện hành vi là Nguyễn B. K.D. (SN 2009, trú tại thôn Đông Châu, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt 2 đối tượng bắn vỡ kính xe ô tô trên cao tốc ở Quảng Ninh

Tại cơ quan điều tra, Điển khai mượn khẩu súng tự chế của Đạo để bắn chim tại khu vực ven cao tốc, đạn lạc đã bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh.

5566666.png
Hai đối tượng Đặng Quang Đạo và Đặng Văn Điển tại cơ quan công an
Người phụ nữ cầm gậy đập vỡ kính xe ô tô trên phố

Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lái xe máy đuổi theo ô tô sau đó chặn đầu rồi dùng gậy đập bể kính xe.

Người phụ nữ cầm gậy đập vỡ kính xe ô tô trên phố

Ngày 12/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Tháp cho biết đơn vị đang xác minh nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển xe máy rượt đuổi và dùng gậy đập kính ô tô xảy ra trên địa bàn TP.Cao Lãnh.

Người phụ nữ cầm gậy đập vỡ kính xe ô tô trên phố
Nhiều xe khách bị ném vỡ kính trên cao tốc TP HCM

Những ngày gần đây, liên tiếp 3 ô tô được ghi nhận bị ném vỡ kính khi đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây.

Ngày 4/5, UBND xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã chỉ đạo công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông làm rõ vụ xe khách bị ném vỡ kính khi lưu thông trên đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây.
Nhieu xe khach bi nem vo kinh tren cao toc TP HCM
 Kính nứt sau khi bị ném đá.
Vào tối 3/5, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết, clip ghi lại hình ảnh 1 xe khách bị vỡ kính đột ngột khi đang di chuyển trên đường cao tốc nói trên ở hướng từ TP HCM đi tỉnh Đồng Nai. Sự việc không gây thiệt hại về người nhưng làm kính thành xe bị vỡ, rạn nứt nhiều vết.
Theo một nhân chứng, vị trí lỗ thủng trên kính xe cách đầu của một cô gái ngồi trên xe khoảng 10 cm.
"Tầm 10 cm nữa là ngay đầu cô gái rồi. Mong lực lượng chức năng vào cuộc điều tra chứ nguy hiểm cho mọi người quá" - nhân chứng này chia sẻ.
Nhieu xe khach bi nem vo kinh tren cao toc TP HCM-Hinh-2
 Vật găm vào kính xe ô tô màu xanh, gây nứt kính một góc
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe khách hợp đồng chạy thêm một đoạn rồi vào trạm dừng chân kiểm tra, phát hiện kính hông xuất hiện một lỗ thủng tròn, xung quanh rạn nứt, vị trí thủng có đường kính khoảng 6-8 mm.
Sau khi dùng băng keo dán tạm kính, tài xế tiếp tục chạy về huyện Định Quán. Người đi trên xe đã chụp hình lại và đăng lên mạng xã hội.
Ngoài xe khách trên, còn 2 xe khách cũng bị vỡ kính trong những ngày gần đây.
