Triệu tập đối tượng ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi

Đang lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi, 3 phương tiện phải dừng lại vì kính chắn gió bị vỡ do có người ném đá từ trên cao xuống.

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Toàn Lưu và Công an xã Việt Xuyên làm rõ, xác định đối tượng ném đá gây hư hỏng kính chắn gió nhiều ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 8/10, tài xế Trần Quốc Lâm (SN 1982, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo BKS 78H-018.43 di chuyển theo hướng Bắc – Nam.

Nguyễn B. K.D. đang làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Khi đến khu vực cầu vượt ngang tại Km507+280, đoạn giáp ranh giữa xã Việt Xuyên và xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh), kính chắn gió của xe bất ngờ bị vỡ do có người ném đá từ trên cao xuống.

Cùng thời điểm, hai phương tiện khác cũng phải dừng lại vì kính chắn gió bị hư hỏng với dấu hiệu tương tự.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương phối hợp với Công an các xã liên quan tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng.

Ô tô bị ném đá vỡ kính. Ảnh: CACC.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ người thực hiện hành vi là Nguyễn B. K.D. (SN 2009, trú tại thôn Đông Châu, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.