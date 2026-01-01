Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại Phú Thọ

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến bệnh viện thăm hỏi, động viên CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Sáng 1/1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, thăm hỏi, động viên đồng chí Đỗ Văn Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bị thương trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn thăm hỏi tình hình sức khỏe đồng chí Đỗ Văn Hùng. Ảnh: Ca cung cấp.

Trước đó, tối 31/12/2025, trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên và tuyến Quốc lộ 2A, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ do đồng chí Đỗ Văn Hùng làm Tổ trưởng phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007, trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc) điều khiển xe mô tô chở theo một người khác, không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, do lo sợ bị xử phạt, Nguyễn Anh Tuấn đã tăng ga lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Đỗ Văn Hùng bị hất văng ra đường và bị thương. Tổ công tác sau đó đã khống chế đối tượng và đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu.

Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc). Ảnh: CA

Vụ việc khiến đồng chí Đỗ Văn Hùng bị thương tích, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn cũng bị thương nhẹ, phương tiện liên quan hư hỏng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại bệnh viện, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ khó khăn với đồng chí Đỗ Văn Hùng, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của lực lượng CSGT trong quá trình thi hành công vụ, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông và bình yên cho nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng và gia đình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để đồng chí Hùng yên tâm điều trị, sớm bình phục sức khỏe; đồng thời chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng và trách nhiệm của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Máy xúc hất văng người đi xe máy trên quốc lộ tại Phú Thọ.